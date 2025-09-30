VIDEO Nicușor Dan, despre reforma administrației: „E nevoie ca în anumite instituții și centrale și locale să plece oameni din sistem. E nevoie de reducere de cheltuieli”

Discuțiile din coaliției privind reforma administrație locale va mai continua timp de câteva săptămâni înainte ca partidele să ajungă la un consens, a declarat Nicușor Dan într-o conferință de presă organizată la Timișoara după participarea la conferința publică „Europa la răscruce – Securitate, Prosperitate și Viitorul Nostru Comun” care a avut loc astăzi la Timișoara.

Proiectul de lege privind reforma administrației locale trebuie să fie inclus în pachetul doi pentru care guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament la începutul lunii septembrie, dar nu a mai fost inclusă în urma neînțelegerilor dintre premierul Ilie Bolojan și PSD.

Întrebat în conferința de presă, dacă este în favoarea viziunii premierului privind tăieri prin concedieri din administrația locală sau dacă preferă reduceri de cheltuieli precum spune PSD, președinte a spus că este nevoie de ambele.

„Dacă ne uităm la întreg sistem administrativ local și central vedem că existe zone unde trebuie să fie ieșiri din sistem, precum există zone în care trebuie mai mulți oameni în sistem, de exemplu pe partea din poliției responsabilă de securitate publică. E nevoie ca noi să echilibrăm sistemul. E nevoie, de asemenea, să ne reîntoarcem la o lege a salarizării unice. Am avut-o, dar am corectat-o de așa multe ori că există discrepanțe foarte mari între instituții. E nevoie ca în anumite instituții și centrale și locale să plece oameni din sistem. E nevoie de reducere de cheltuieli pe alte segmente: bunuri și servicii, etapizare de investiții. Sunt sigur că în coaliție se va găsi echilibru ca să avem o decizie comună asumată”, a spus Nicușor Dan.

HotNews transmite LIVETEXT principalele declarații susținute de Nicușor Dan:

„Este o chestiune importantă de securitate pentru UE să se extindă în nord-est: Ucraina, Moldova și zona Balcanilor. România poate să ajute aceste țări. Sunt un suporter a unui rol mai mare pentru orașe în UE.

Al doilea palier a fost economic. Am avut o discuție substanțială cu reprezentanții mediului de afaceri din Timișoara. Am fost impresionat de diversitatea și dinamismul economiei locale.

Am vizitat două companii foarte interesante, ambele în zona de tehnologie.

Am vizitat sediul Societății Timișoara. Un simbol al societății civile și al aspirațiilor societății românești după Revoluția din 1989.

Sesiunea de întrebări

Ați spus public că veți desecretiza ședința CSAT și actele care au dus la anularea alegerilor. Când veți face?

Am citit tot dosarul. Mai important este că față de noiembrie 2024 avem mult mai multe elemente și de context și specifice. Sunt diferite rapoarte ale unor țări europene care spun că pentru ei este un nivel de evidență că există un război hibrid pe care Rusia îl duce în Europa, inclusiv în România. Cu două obiective – de a influența pentru a avea o conducere prietenoasă sau să amplifice temerile societății și să le destabilezeze. Mi-a plăcut foarte mult raportul procurorului general. Noi aveam pe componentă finanțare externă o probă – acel milion de euro de la Peșchir. Pe componenta de destabilizare aveam componenta pe gruparea Potra. Nu aveam până la raportul parchetului o dovadă că Rusia a interferat cu publicitatea în campania electorală. Avem dovadă că au fost mai multe siteuri unde au fost folosite firme de publicitate din Rusia. Este un fapt dezvăluit de Parchetul General. Nu avem în momentul de față imaginea completă. Probabil ne mai trebuie câteva luni. Când voi avea imaginea completă voi ieși public.

Despre protestele studenților

Studenții din toată țara au ieșit în stradă pentru a cere burse. Care este planul pentru ei?

Trebuie să separăm ce e pe termen scurt cu ce e pe termen mediu și lung. România a fost într-o situație dificilă în care riscul era foarte mare pe partea de downgrade din parea agențiior de rating și retragerea și mai multor bani, a ratelor și dobânzi. Guvernul a luat măsuri. În orice caz a existat un imperativ de a reduce deficitul într-un timp foarte scurt. O să facem o evaluare și trebuie să ne gândim la planul mediu lung pe universitar și preuniversitar.

Reforma administrației

Despre reforma administrației publice centrale și locale. Cum trebuie procedat? Dați oameni afară ca Bolojan sau reduceri de cheltuieli precum spune PSD?

Echipa de consilieri de la Cotroceni

Când vom cunoaște echipa de consilieri?

Acum vă pot spune că în una – două săptămâni.

Va reuși guvernul Bolojan să aplice acel procent de 20% de concedieri din bugetarii care lucrează în administrație?

Am avut o mică dezbatere cu domnul Simion în singura dezbatere din turul 2. Vorbim de funcționari din administrației. Nu vorbim de poliție, sănătate, educație. Când s-a vorbit acel 20% din programul de guvernare s-au referit doar la funcționari din administrație locală și centrală, nu de tot sectorul bugetar. Cred că în acest interval de 3 ani și jumătate până la următoarele alegeri ne vom aproapia de acest procent. Estimez că această discuție pe administrație locală va mai continua câteva săptămâni.

Aveți un plan B în cazul în care CCR va respinge legea privind pensiile magistraților? Ce se va întâmpla dacă la final de 2026 măsurile de austeritate nu vor da roade?

Scopul a fost unul structural contabil. România trebuia să reducă deficitul. Ăsta a fost scopul pe termen scurt. De acest obiectiv s-a achitat. Deficitul pe 2025 va fi 8,4%. Pe 2026 este estimativ undeva la 6,5% din PIB și mai trebuie măsuri să-l coboare la 6. Pe acest obiectiv suntem în grafic și nu e risc de derapaj.

Pe prima întrebare eu cred că decizia CCR (n.r. din trecut) este mult mult exagerată. Există în societate aproape unanimitate pe faptul că e anormal ca în orice sistem posibil pensia să fie cât salariul. Tu vrei să ai oameni care să producă pentru societate. Există unanimitate în clasa politică că acest lucru trebuie să se întâmplă. Guvernul a făcut o lege pe care și-a asumat răspunderea și s-a străduit să o facă cât mai solidă. Dacă se va întâmpla să aibă probleme, trebuie să facă o lege care să nu aibă probleme.

Urmează alegeri la Primăria Capitalei. Sunt puse mai multe scenarii – candidură comună a coaliției sau candidaturi separate. Cât de probabilă vi se pare o candidatură comună. Există scenariul ca decât o rupere a coaliției mai bine fără alegeri?

Mi-ați exact întrebarea pe care am pus-o liderilor coaliției acum 10 zile. E o decizie pe care coaliția trebuie să o ia și nu vreau să interferez.

Ce face Nicușor Dan la Timișoara

Anterior conferinței pe securitate, președintele Nicușor Dan a participat la Timișoara Cities Summit, reuniune organizată de Dominic Fritz, în cadrul căreia participanții – primari și oficiali europeni – discută despre viitorul Uniunii Europene și rolul orașelor în extinderea ei.

Luând cuvântul la eveniment, Dan a declarat că România era nepregătită, acum 20 ani, pentru a intra în Uniunea Europeană, dar decizia a fost una corectă, fapt care se vede în progresele făcute de țara noastră.

„Dacă vrem să fim foarte direcți, acum 20 de ani, când România a încheiat procesul de aderare, cred că România nu era pregătită pentru a intra în Uniunea Europeană, și cred că nici Bulgaria. Dar decizia de a intra a fost o decizie corectă pe care Uniunea Europeană a luat-o și vedem azi progresele pe care, după 18 ani de la aderare efectivă, România le-a făcut”, a spus șeful statului, în alocuțiunea de deschidere a Timișoara Cities Summit.

Nicușor Dan a sugerat că, în contextul competiției geopolitice, UE ar putea reevalua gradul de exigență impus țărilor candidate, punctând faptul că un subiect de dezbatere este „cât de sus trebuie ridicată ștacheta”.