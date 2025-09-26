Primul nume sonor din presă care se mută la G4Media după ce site-ul a fost cumpărat de Radu Budeanu

Jurnalistul Liviu Avram a decis să plece după 25 de ani de la publicația Adevărul. El se mută, de la 1 octombrie, la G4Media, conform Pagina de Media.

Jurnalistul Liviu Avram a confirmat pentru Pagina de Media plecarea de la Adevărul, motivând că „25 de ani e destul”. El a precizat că pleacă la G4Media, unde va avea rolul de editor.

Jurnalistul Liviu Avram. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Este primul nume sonor din presă care se alătură publicației G4Media (fondată de jurnaliștii Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi) de la preluarea sa de către trustul de presă Titluri Quality, condus de Radu Budeanu.

Jurnalistul Liviu Avram se află în presă din anul 1987

Liviu Avram a intrat în presă la „Opinia Studențească”, din Iași, în anul 1987, când era student la Facultatea de Mecanică. El a ajuns prima dată la Adevărul în anul 1995, când a devenit corespondent de Bacău al publicației.

Ulterior, din 2004, a trecut la Cotidianul, unde a fost redactor-șef adjunct. El a revenit în 2009 la Adevărul, pe funcția de redactor-șef adjunct, funcție pe care a ocupat-o până acum.