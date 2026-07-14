Liviu Dragnea susține că doi lideri PSD l-au vizitat înainte de ieșirea la guvernare. Ce le-a spus fostul președinte al social-democraților

Fostul președinte al PSD Liviu Dragnea a afirmat, într-un interviu pentru Helios, că doi membri ai conducerii social-democrate l-au vizitat în ziua ce a precededat decizia ieșirii de la guvernare și i-au spus despre intenția de înlăturare a lui Ilie Bolojan. Dragnea s-a arătat sceptic față de reușita proiectului întrucât miza pe un singur scenariu de evoluție a evenimentelor.

„Înainte să ia ei decizia politică, istorica decizie politică de a vota dacă ies de la guvernare sau nu – a fost într-o zi de luni. În duminica aia, la mine, au venit doi membri din conducerea PSD-ului. Duminică după-amiază”, a relatat Liviu Dragnea, citat de Republica.

„E clar, n-aveți niciun plan”

Dragnea, care a refuzat să dea numele celor doi lideri, i-a întrebat care este planul. „Păi… Ieșim de la guvernare, după care îl dăm jos pe Bolojan”, ar fi spus cei doi, motiv pentru care fostul președinte al PSD a insistat:

„Genial, dar în ipoteza aberantă în care pe Bolojan nu reușiți să-l dați jos? Că Hubert Thuma ăla și Rareș Bogdan și Alina Gorghiu poate nu au puterea în interiorul PNL-ului să-l dea jos pe Bolojan. Ce faceți în varianta asta? Adică Bolojan rămâne șef la PNL și premier interimar. Voi ce faceți atunci?”

„A, nu, nu se va întâmpla asta, pentru că e totul rezolvat. Și cu Nicușor Dan e vorbit, toată lumea…”, i s-ar fi răspuns lui Dragnea, ceea ce l-a făcut pe acest să concluzioneze: „Deci e clar. Nu aveți niciun plan. Vă doresc succes.”

Dragnea susține că le-ar fi spus că „este îngrozitor” că PSD a mizat pe scindarea unui alt partid. „Să te bagi în interiorul unui partid, să faci așa ceva. Îmi se pare foarte josnic. Eu, ca partid, să intru în partidul tău și să te sap pe tine, să iau niște nemulțumiți… E îngrozitor. Îngrozitor de rău și de urât”, crede fostul lider social-democrat.

El a estimat că Sorin Grindeanu nu are capacitatea și autoritatea necesare să conducă un partid ca PSD-ul, după cum nu le-a avut nici predecesorul său, Marcel Ciolacu.

Acuzații la adresa conducerii PSD

Dragnea a imputat actualei conduceri a PSD că încearcă să transfere responsabilitatea pentru menținerea lui Bolojan în funcție asupra AUR.

În opinia lui Dragnea, PSD încearcă în mod eronat să transfere responsabilitatea asupra AUR pentru menținerea lui Ilie Bolojan în funcție.

„Uite, vezi Doamne, AUR e vinovat pentru criză. N-am o problemă cu AUR, dar n-are ce să caute în ecuația asta. Tu ai anunțat că vrei să-l dai jos pe Bolojan. Ceea ce s-a întâmplat, cu AUR sau fără AUR. Dar l-ai dat jos. Nu are treabă AUR aici”, a comentat Liviu Dragnea.

În schimb, social-democrații din fruntea partidului se fac vinovați că au transformat partidul într-un instrument al președintelui Nicușor Dan.

„Voi l-ați ținut în viață și voi l-ați creat pe Bolojan și voi ați fost lângă Bolojan, până când v-a spus Nicușor Dan: trebuie să-l dau jos pe Bolojan și voi trebuie să fiți instrument. Sunteți complici la situația în care e România, sunteți complici la suferința tuturor românilor”, a conchis Dragnea, în interviul pentru Helios.