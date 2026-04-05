Liviu Maior, fost ministru al Educației, a murit la 85 de ani

Liviu Maior, fost ministru al Educației în perioada 1992–1996 și profesor universitar la Universitatea Babeș-Bolyai, a murit duminică, 5 aprilie, la vârsta de 85 de ani. Anunțul a fost făcut de FC Universitatea Cluj.

Liviu Maior s‐a născut pe 2 octombrie 1940 în Beclean, judeţul Bistriţa‐Năsăud. A devenit doctor în istorie al Universității „Babeș‐Bolyai” în 1974, potrivit Cluj Cultural. Din anul 1990 a fost profesor universitar titular și conducător de doctorate la Facultatea de Istorie și Filosofie în cadrul aceleiași universități.

După 1990 a ocupat mai multe funcții publice, inclusiv cea de ministru al Educației în guvernul condus de Nicolae Văcăroiu.

În perioada 1984–1991, a fost conducător al Clubului Sportiv Universitatea Cluj.

A fost decorat cu „Meritul Academic” şi Premiul Academiei Române în anul 1993 şi a primit titlul de Doctor Honoris Causa din partea a trei universităţi din România: „Petru Maior” din Târgu-Mureş, „Lucian Blaga” din Sibiu şi „Andrei Şaguna” din Constanţa.

În cariera politică, a fost senator PSD în Parlamentul României între 1996 și 2003, iar ulterior a fost ambasador al României în Canada, în perioada 2003–2005.

„Dispariția sa reprezintă o pierdere importantă pentru mediul academic și științific din România, pentru elita intelectuală care a contribuit la consolidarea culturii și educației naționale, dar și pentru societatea românească în ansamblu”, a transmis Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) într-un comunicat de presă.

Rectorul SNSPA: „A fost unul dintre acei oameni rari care au înțeles că reforma reală nu se face prin declarații”

Într-un text publicat în revista Cultura, rectorul SNSPA, Remus Pricopie, a scris că Liviu Maior „a fost singurul ministru al Educației, din ultimii 36 de ani, care a dus până la capăt un mandat complet de patru ani (1992–1996)”.

„Profesor universitar respectat, cu o autoritate intelectuală solidă și fără ostentație, Liviu Maior a fost unul dintre acei oameni rari care au înțeles că reforma reală nu se face prin declarații, ci prin arhitecturi instituționale durabile. Fără retorică excesivă și fără tentația autopromovării politice, a reușit să aducă sistemul de educație din România din zona paradigmelor ideologice ale regimului comunist spre un orizont al modernității pro-occidentale”, a scris rectorul SNSPA.

Acesta a menționat că, în perioada mandatului, au fost adoptate Legea acreditării instituțiilor de învățământ superior (1993) și Legea învățământului (1995), primele cadre legislative după 1990.

„Într-un timp al incertitudinii (…), această continuitate a însemnat construcție”, a mai scris Remus Pricopie.