Liza Minnelli a scos o nouă piesă surprinzătoare, după o absență de 13 ani: „Am crezut întotdeauna că muzica este despre adevăr emoțional”

Liza Minnelli a lansat primul său material muzical nou după o pauză de 13 ani, adăugând vocea sa peste o melodie de dance creată cu ajutorul inteligenței artificiale (AI), relatează The Guardian.

Piesa numită „Kids, Wait Til You Hear This”, care va fi și titlul cărții autobiografice pe care cântăreața americană urmează să o publice, reprezintă pentru Minnelli o incursiune neașteptată în genul „deep house”. Minnelli adaugă câteva declarații rostite peste acompaniamentul pulsant.

Cântăreața în vârstă de 79 de ani nu a mai lansat muzică nouă din 2013, când a interpretat o piesă pentru serialul muzical american „Smash”, dar ea susține acum că are o mare încredere în potențialul muzicii create cu ajutorul AI.

Pe pagina sa de Facebook, ea a elogiat ElevenLabs, compania din spatele piesei, descriind-o drept „un gigant tehnologic de șase miliarde de dolari [care face] lucruri uimitoare… Ce nu voi permite acestei mari companii să facă? Să creeze, să cloneze sau să copieze vocea mea! … Am folosit aranjamente realizate cu AI. Nu voci generate de AI… Toate vorbele sunt ale mele!”.

Într-un comunicat de presă însoțitor, ea a declarat: „Am crezut întotdeauna că muzica este despre conexiune și adevăr emoțional. Ceea ce m-a interesat aici a fost ideea de a folosi vocea mea și uneltele noi în slujba expresiei, nu în locul ei. Acest proiect respectă vocea artistului, alegerile artistului și proprietatea artistului. Am crescut văzându-mi părinții creând vise minunate care erau deținute de alte persoane. ElevenLabs face posibil ca oricine să fie creator și proprietar. Asta contează”.

Colaborare inedită pentru Liza Minnelli

Piesa face parte dintr-o compilație de muzică creată sau modificată de AI, iar printre alți artiști prezenți se numără Art Garfunkel. Piesa sa, „Authorship”, include un fragment vorbit varianta de audiobook a memoriilor sale „What Is It All But Luminous”, aducând un omagiu tatălui său peste un acompaniament de pian generat de AI.

„Muzica a evoluat întotdeauna împreună cu tehnologia, de la microfoane la înregistrarea multi-track,” a spus Garfunkel. „Ceea ce m-a impresionat la această experiență a fost respectul pentru muzicalitate. Omul rămâne în centrul atenției. Vocea mea, plus tehnologia, doar deschide o altă ușă”.

Entuziasmul lor pentru AI face un contrast puternic cu atitudinea altor artiști și profesioniști din industrie în condițiile îngrijorărilor tot mai mari că muzica generată de AI va submina locurile de muncă ale muzicienilor umani și va imita munca altora fără a-i compensa corespunzător.

„Dacă iei un loc de muncă de la o ființă umană, cred că e probabil un lucru rău. Scopul societății este ca toți să muncim. Dacă totul ar fi făcut de roboți, toată lumea ar rămâne fără job. Pur și simplu mi se pare că AI e puțin ciudat”, a declarat la un moment dat Ed Sheeran.

Lil Wayne în schimb și-a exprimat îndoiala că AI ar putea reproduce cu acuratețe propria sa voce: „Sunt în mod natural, organic uimitor. Sunt unic. Așa că, de fapt, aș vrea să văd chestia aia încercând să-mi copieze vocea”.

Totuși, un val de noi companii de „AI generativ” precum Udio, Suno și Klay merge înainte, semnând contracte cu casele de discuri pentru a permite utilizatorilor să manipuleze creațiile artiștilor cu unelte AI sau să creeze piese complet noi folosind comenzi text, bazate pe faptul că AI învață din munca altora și o folosește pentru a genera compoziții noi. Artiștii pot alege dacă doresc să participe la astfel de proiecte.

Casele de discuri au fost inițial ostile acestor companii, amenințând cu acțiuni legale, însă între timp au încheiat mai multe acorduri și parteneriate cu ele.