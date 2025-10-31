Locuințele de închiriat din Sectorul 6 sunt cele mai căutate din București | Analiză Storia

Bucureștenii se declară mulțumiți de transportul în comun și mai puțin mulțumiți de pistele de biciclete și locurile de parcare

În București, apartamentele cu două camere continuă să fie cele mai căutate, atât pe piața vânzărilor, cât și pe cea a închirierilor. În primele nouă luni ale anului 2025, prețul mediu pentru apartamentele noi s-a situat la 1.833 euro/mp, înregistrând o variație minoră, de doar 39 de euro față de anul anterior. Media este calculată pe baza prețurilor afișate în anunțuri, care, de regulă, nu includ TVA. În schimb, locuințele vechi au avut o creștere semnificativă: prețul mediu de vânzare a urcat la 2.207 euro/mp, față de 1.845 euro/mp în perioada similară din 2024 – o creștere de aproximativ 20%.

Cele mai populare tipuri de locuințe din București, în primele nouă luni ale anului 2025

În București, cele mai căutate apartamente pentru închiriere și vânzare, în perioada ianuarie-septembrie 2025, au fost apartamentele cu două camere. Pe segmentul vânzărilor, pe primul loc în topul căutărilor se află apartamentele cu două camere (48%), urmate de apartamentele cu trei camere (34%) și abia apoi de garsoniere (18%). În schimb, pe segmentul închirierilor, apartamentele cu două camere (49%) s-au aflat în topul căutărilor și au fost urmate de garsoniere (35%) și de apartamentele cu trei camere (16%). De asemenea, Sectorul 6 a înregistrat cele mai multe căutări de apartamente pentru închiriere pe platforma Storia. Analiza pe tipurile de apartamente arată că, tot pe segmentul închirierilor, Sectorul 3 a înregistrat cele mai multe căutări pentru garsoniere, Sectorul 6 pentru apartamentele cu două camere, iar Sectorul 1 pentru cele cu trei camere.

Structura căutărilor se menține, în linii mari, asemănătoare cu cea din aceeași perioadă a anului trecut.

Cât costă cumpărarea sau închirierea unei proprietăți în Capitală?

În primele nouă luni ale anului 2025, prețul mediu pentru apartamentele noi s-a situat la 1.833 euro/mp, înregistrând o variație minoră, de doar 39 de euro față de anul anterior. În schimb, locuințele vechi au avut o creștere semnificativă: prețul mediu de vânzare a urcat la 2.207 euro/mp, față de 1.845 euro/mp în perioada similară din 2024 – o creștere de aproximativ 20%.

În ceea ce privește prețurile chiriilor, prețul mediu al unei garsoniere a ajuns în septembrie la 403 euro, în creștere cu 9% față de 2024, în timp ce pentru apartamentele cu două camere media a fost de 602 euro, cu 4% mai mult decât în aceeași lună a anului trecut. Pentru apartamentele cu trei camere, chiria medie a urcat la 831 de euro, cu 5% peste nivelul din septembrie 2024.

Luând în calcul prețul mediu pentru apartamentele cu 1-3 camere, Sectorul 1 rămâne cel mai scump, cu o chirie medie de 792 de euro, urmat de Sectorul 2, unde media este de 676 de euro. La polul opus, cele mai accesibile chirii se regăsesc în Sectorul 6, cu 521 de euro, și Sectorul 4, unde nivelul mediu este de 534 de euro. Spre exemplu, în Sectorul 1 – zona cu cele mai ridicate prețuri din Capitală – chiria medie a fost de 450 euro/lună pentru o garsonieră, 700 euro/lună pentru un apartament cu două camere și 1.099 euro/lună pentru unul cu trei camere. În sectoarele 3, 4 și 6, chiria medie pentru o garsonieră s-a situat la 400 euro/lună, în Sectorul 2 la 390 euro/lună, iar în Sectorul 5 la 380 euro/lună. Pentru apartamentele cu două camere, Sectorul 2 se situează imediat după Sectorul 1, cu o chirie medie de 650 euro/lună. Urmează Sectorul 5, cu 600 euro/lună, apoi Sectoarele 3 și 6, cu 560, respectiv 550 euro/lună. Cea mai redusă chirie medie a fost înregistrată în Sectorul 4 – 520 euro/lună. Pentru apartamentele cu trei camere, chiria medie a fost de 900 euro/lună în Sectorul 2, 700 euro/lună în Sectoarele 3, 4 și 5, iar cel mai mic nivel al chiriilor s-a înregistrat în Sectorul 6 – 593 euro/lună.

În primele nouă luni din 2025, în București s-au înregistrat aproape 34.800 de tranzacții imobiliare, potrivit datelor ANCPI. Activitatea pieței a avut un ritm constant pe tot parcursul anului, cu un număr lunar de tranzacții cuprins între 2.500 și 5.000, cel mai ridicat nivel fiind atins în luna iulie, când s-au consemnat 5.023 de tranzacții. După perioada de vară, ritmul tranzacțiilor s-a temperat ușor, însă cererea a rămas constantă, confirmând interesul ridicat pentru achiziția de locuințe în Capitală.

Cum au evaluat locuitorii Capitalei nivelul de trai din oraș

Indexul Storia (disponibil pe index.storia.ro) analizează calitatea vieții în orașele și cartierele din România și reunește atât date obiective, preluate din surse precum Google Traffic, Google Places, Airly și Storia, cât și date subiective, colectate direct de la locuitorii din orașele și cartierele incluse pe platformă. Analiza acoperă 13 criterii – de la siguranță, curățenie și transport public, până la costul vieții și accesul la utilități – și cumulează la nivel național peste 109.000 de răspunsuri. În cazul Bucureștiului, scorurile au fost calculate pe baza a aproape 30.500 de răspunsuri completate de rezidenții Capitalei, iar procesul de colectare a datelor este încă în desfășurare la nivel național.

În ceea ce privește criteriile obiective, în prezent scorul pentru calitatea aerului în București este de 73,3 din 100, conform datelor oferite de Airly. Prin comparație, Giurgiu este orașul cu cel mai ridicat scor la acest capitol (88,5). Criteriul „aer” monitorizează constant calitatea acestuia prin indicatori precum particulele în suspensie, oxizii de azot, ozonul, dioxidul de sulf, monoxidul de carbon, temperatura, presiunea atmosferică, umiditatea și vântul. Cu cât scorul este mai ridicat și se apropie de 100, cu atât aerul este mai curat în zona analizată.

În schimb, scorul pentru trafic – bazat pe date furnizate de Google Maps privind circulația rutieră și viteza de deplasare raportată la limita legală – este de doar 18,4 puncte din 100, ceea ce confirmă că Bucureștiul continuă să se confrunte cu un nivel ridicat de aglomerație. Prin comparație, tot Giurgiu are cel mai ridicat scor național – 46,9.

Bucureștiul obține un scor general de 66,3 puncte din 100, calculat pe baza răspunsurilor locuitorilor la cele 13 criterii subiective care descriu calitatea vieții urbane. Acest rezultat plasează Capitala pe locul 31 din cele 41 de orașe analizate la nivel național, indicând o satisfacție moderată a locuitorilor în raport cu mediul în care trăiesc. Pe primul loc în clasament se află Sibiul, cu un scor de 76,8 puncte din 100, apreciat de locuitori pentru calitatea ridicată a vieții.

Printre cele mai bine cotate criterii se numără accesul la apă curentă (90,9 puncte), transportul în comun (80,4) și siguranța (75 puncte). La polul opus, locurile de parcare (39,5 puncte) și pistele de biciclete (36,4 puncte) rămân principalele surse de nemulțumire pentru cei care locuiesc în Capitală. Nivelul de liniște (50,2) și gradul de curățenie (61,0) au obținut, de asemenea, punctaje mai scăzute, semnalând disconfortul generat de zgomotul urban ridicat și de lipsa curățeniei în anumite zone ale orașului.

În privința costului general al vieții, scorul de 59,5 puncte arată o percepție echilibrată: prețurile sunt resimțite ca fiind ridicate, dar încă rezonabile raportat la nivelul serviciilor și facilităților disponibile în oraș.

Care sunt cele mai bune și cele mai puțin bune cartiere din București la capitolul parcări și transport în comun

Criteriul „transport în comun” evaluează ușurința de deplasare dintr-un punct în altul al orașului, pe baza percepțiilor locuitorilor privind infrastructura și accesul la mijloacele de transport. Cu cât scorul este mai ridicat, cu atât respondenții au declarat că este mai ușor să se deplaseze folosind transportul public.

La acest criteriu, cele mai bine cotate zone din București sunt Universitate (94 puncte), Basarab (93,8) și Tineretului (92,2), recunoscute pentru accesibilitatea ridicată și conexiunile rapide cu restul orașului. În schimb, Prelungirea Ghencea (57,1), Giulești (58) și Pipera (58,5) înregistrează cele mai mici scoruri, semnalând dificultăți legate de infrastructura rutieră și accesul limitat la mijloacele de transport în comun.

„Indexul Storia le oferă celor care își caută o locuință o imagine clară asupra calității vieții în diverse zone ale orașului. În funcție de nevoile lor, oamenii pot decide mai ușor ce contează mai mult pentru ei: de exemplu, dacă locurile de parcare sunt o prioritate, pot lua în calcul zone precum Chitila, 23 August sau Străulești, iar dacă mobilitatea urbană e esențială, zonele Universitate, Basarab sau Tineretului oferă un acces mai bun la transportul public, conform percepției locuitorilor. În același timp, pentru cei care caută o zonă cu aer mai curat, cartierele Cotroceni și Aviației se situează pe primele poziții în București, conform datelor Airly din Indexul Storia, oferind astfel un echilibru între confortul urban și calitatea mediului”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group (Storia și OLX Imobiliare în RO).

În ceea ce privește criteriul „parcări”, acesta reflectă cât de ușor sau de dificil li se pare locuitorilor să găsească un loc liber în apropierea locuinței. Cu cât scorul este mai apropiat de 100, cu atât le este mai ușor să parcheze în zonă.

Cele mai bune rezultate le înregistrează cartierele Chitila (60,6 puncte), 23 August (60,3) și Străulești (59,1), unde locuitorii semnalează o disponibilitate mai mare a locurilor de parcare. La polul opus, Calea Victoriei (16,7 puncte), Tei (21,5) și Iancului (21,7) sunt cartierele unde locuitorii sunt de părere că găsirea unui loc de parcare reprezintă o provocare zilnică.

