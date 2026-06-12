Locul din România inclus într-un top al celor mai frumoase trasee auto, alături de destinații din Norvegia și Islanda

Ursoaică cu pui primește o bucată de pâine de la o persoană dintr-o mașină, pe Transfăgărășan, 22 iulie 2024. Inquam Photos / George Călin

„O panglică gri neîntreruptă de perfecțiune automobilistică”. Așa este descrisă șoseaua Transfăgărășan din România de către unul dintre cititorii The Guardian, în recenzia care a propulsat traseul în topul făcut de publicația britanică.

Intitulat „Cu urșii la dreapta în România” – o traducere adaptată după jocul de cuvinte din engleză „Bear right in Romania”, fragmentul descrie un traseu palpitant, cu urcări peste munte și viraje, amintind că șoseaua este a doua ca altitudine din România, după Transalpina.

„Deși ni se spusese că este posibil să vedem urși, nu ne așteptam să îi zărim chiar pe marginea drumului, unul dintre ei stând agățat de un zid de piatră și pozând pentru fotografii, făcute prin geamul mașinii”, scrie autorul recenziei.

Tot cititorul spune că această porțiune de drum către Lacul Bâlea este deosebit de frumoasă, deși rămâne deschisă doar câteva luni de vară din cauza iernilor aspre din sudul Munților Carpați.

Transfăgărășanul a devenit faimos la nivel mondial în anul 2009, după ce realizatorii cunoscutei emisiuni britanice Top Gear l-au filmat și l-au declarat oficial cel mai bun drum din lume.

În ciuda popularității traseului, autoritățile române au atras atenția că apropierea de animale implică riscuri majore. Numai în primele două săptămâni din luna iunie 2026, nouă persoane au fost atacate de urși pe Transfăgărășan, printre care și turiști străini, după ce s-au apropiat pentru fotografii sau au încercat să hrănească animalele.

Transfăgărășanul văzut de la Bâlea Lac, 22 iulie 2024. Inquam Photos / George Călin

Ce alte destinații sunt în top

Pe lângă traseul din România, topul realizat de The Guardian mai include călătorii rutiere din Irlanda, Norvegia, Islanda, Scoția, Germania și Italia.

În Irlanda, un cititor povestește că a parcurs 1.600 km în jurul insulei. Pentru el, „peisajul a fost incredibil de variat”, cele mai memorabile puncte fiind peninsula Ring of Kerry, peisajul carstic din Burren și plajele sălbatice de la Glassilaun.

Traseul din Norvegia pornește de la Bergen și include „serpentine, cascade și o coborâre palpitantă”. Drumul include și un ocol pe la Flam pentru o saună, dar și o oprire pe coastă pentru pescuit.

În Islanda, o călătorie pe șoseaua de centură a fost descrisă într-o altă mărturie ca fiind „cea mai interesantă” dintre vacanțele auto. Cititorul The Guardian menționează că, deși țara este scumpă, posibilitatea de a observa balenele și de a înota în băile geotermale „a făcut ca totul să merite efortul”.

Pentru Scoția, un alt pasionat de călătorii a condus fără grabă spre Orkney. În relatare se arată că „spectaculoasa coastă din Caithness a fost atracția principală”, fiind menționat în special Dunnet Head, cel mai nordic punct al Marii Britanii continentale.

O altă recomandare descrie „Drumul Romantic” din Bavaria (Germania), un traseu de 460 km prin orașe medievale pitorești. Printre punctele de atracție remarcate se numără turnul cu ceas din Noerdlingen și „castelul de basm Schloss Neuschwanstein”.

Selecția se încheie în Italia, cu Valea Sagittario din Abruzzo, considerată o privire asupra „inimii sălbatice a Italiei”. Drumul trece prin sate istorice și pășuni montane.