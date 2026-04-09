Locul din România unde s-au înregistrat -12 grade joi dimineață

Meteorologii au anunțat că vremea va fi geroasă în aproape toată țara în următoarea perioadă din cauza unui ciclon format în zona Mării Mediterane.

Încă de miercuri valorile termice au coborât mult sub normalul perioadei, atingând praguri specifice sezonului rece, în special la munte, unde gerul a fost accentuat.

Joi dimineață, în mai multe zone montane din țară a nins, iar temperaturile au ajuns și până la -12 grade Celsius, potrivit Antena 3 CNN.

Ger joi dimineață în România

0°C – Lugoj

0°C – Deva

0°C – Toplița

0°C – Joseni

0°C – Întorsura Buzăului

-1°C – Oradea

-1°C – Miercurea Ciuc

-1°C – Petroșani

-1°C – Jimbolia

-2°C – Bozovici

-2°C – Țebea

-2°C – Câmpeni

-3°C – Sânnicolau Mare

-3°C – Vărădia de Mureș

-3°C – Ștei

-4°C – Roșia Montană

-5°C – Sinaia

-6°C – Păltiniș

-7°C – Iezer

-8°C – Ceahlău

-8°C – Vlădeasa

-9°C – Bâlea Lac

-9°C – Călimani

-11°C – Țarcu

-12°C – Vârful Omu

„Fenomene de iarnă pe parcursul acestei săptămâni”

Directoarea Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a explicat, marți, la Digi24, că schimbarea bruscă a vremii este cauzată de interacțiunea dintre două mase de aer cu proprietăți termice foarte diferite.

„Contactul termic a două mase de aer cu caracteristici termice foarte diferite generează situații de vreme extremă. Un ciclon format în Mediterană a avansat în zona Europei, inclusiv în zona de sud-sud-est în care se află și România, iar la contactul cu o masă de aer mai rece de la latitudini nordice va determina fenomene de iarnă pe parcursul acestei săptămâni”, a spus Elena Mateescu.

Răcirea vremii va continua în următoarele zile,inclusiv în București, unde temperaturile vor scădea de la o zi la alta, a mai spus șefa ANM.