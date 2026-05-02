Locul din România unde stratul de zăpadă a atins aproape un metru și jumătate

Administrația Națională de Meteorologie a anunțat că zăpada măsoară aproape un metru și jumătate în zona turistică Bâlea Lac. Turiștii pot ajunge în zonă doar cu telecabina, în condițiile în care circulația rutieră pe Transfăgărășan rămâne oprită.

Cel mai mare strat de zăpadă de la o staţie meteo din judeţul Sibiu este de 141 centimetri, la Bâlea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine în Munţii Făgăraş, anunță meteorologii.

Accesul rutier pe Transfăgărășan este permis doar până la Bâlea Cascadă. Mai departe, drumul spre Bâlea Lac este blocat pentru mașini din cauza riscului de avalanșă și a condițiilor de iarnă, tronsonul fiind închis în mod obișnuit în această perioadă.

Astfel, turiştii pot ajunge la cabanele de la peste 2.000 de metri şi la Lacul Bâlea, doar folosind transportul pe cablu. O cursă dus-întors cu telecabina între Bâlea Cascadă şi Bâlea Lac costă 160 de lei, de persoană. Telecabina funcţionează între orele 09:00 – 17:00, cu minim 10 persoane, potrivit informaţiilor de pe site-ul oficial.

Salvamontiștii avertizează pe Facebook că vremea este extrem de schimbătoare în această perioadă de tranziție. La munte, stratul mare de zăpadă rămas îngreunează deplasarea și crește riscurile de accidentare pentru cei care se aventurează pe trasee.

Recomandări ale salvamontiștilor

Înainte de a porni la drum, salvamontiștii le recomandă turiștilor să consulte prognoza meteo și să aleagă doar trasee potrivite pentru nivelul lor de pregătire, după ce s-au informat bine în legătură cu timpul necesar de mers și gradul de dificultate.

De asemenea, este esenţială utilizarea unui echipament adecvat, inclusiv îmbrăcăminte în straturi, încălţăminte specifică şi surse de iluminare, bateriile sau acumulatorii de rezervă pentru telefon şi lanternă.

Echipamentul minim pentru o drumeţie trebuie să includă o trusă de prim ajutor, apă, alimente energizante, hartă, busolă, lanternă şi fluier de urgenţă, mai arată sursa citată.

Turiştii mai sunt sfătuiţi să îşi anunţe traseul ales şi ora estimată de întoarcere, să utilizeze mijloace de orientare şi să acorde atenţie hidratării şi alimentaţiei pe parcursul drumeţiei. În plus, salvamontiștii amintesc că o bună cunoaștere a plantelor și animalelor din zonă îi ajută pe oameni să evite întâlnirile periculoase pe munte

