Locul în care bogații lumii își vor putea depozita bunurile de valoare. Caverne închiriate pentru 99 de ani

Un om de afaceri a început să excaveze caverne în interiorul unui munte din Alpii Elveţieni, cu scopul de a adăposti acolo bunuri de lux ale unor persoane foarte bogate, potrivit postului naţional de televiziune elveţian RTS, care a filmat o parte din gigantica infrastructură, relatează marţi agenţia EFE, preluată de Agerpres.

În masivul Brunig, situat în cantonul Obwalden din centrul Elveţiei, vor fi astfel disponibile începând de anul viitor circa 20 de caverne unde vor putea fi depozitate în siguranţă valori precum opere de artă, metale preţioase, vehicule de colecţie sau vinuri de lux, explică dezvoltatorul proiectului, Thomas Gasser.

Pentru a intra acolo „va trebui mai întâi să treceţi printr-o ecluză de securitate, apoi vor exista diferite verificări pe care nu le vom dezvălui publicului”, a declarat omul de afaceri.

Acesta a mai menţionat că utilizarea fiecărei caverne va fi închiriată pentru o perioadă de 99 de ani, la preţuri începând de la un milion de franci elveţieni (1,07 milioane de euro). El asigură că mulţi sunt dispuşi să plătească astfel de sume într-o perioadă în care crizele geopolitice amplifică percepţia riscului pentru deţinătorii marilor averi.

„Pentru mult timp, Dubaiul a fost considerat un loc sigur, dar astăzi această percepţie este pusă sub semnul întrebării, iar oamenii doresc să-şi pună la adăpost o parte din patrimoniu”, mai remarcă întreprinzătorul, care nu le-a permis reporterilor postului RTS să vadă seifurile principale în structurile în curs de amenajare.

Mai mulţi clienţi au achiziţionat deja drepturi de utilizare a acestor structuri, faţă de care locuitorii satului din apropiere Lungern au păreri împărţite. Astfel, unii se plâng că lucrări faraonice de acest fel sunt efectuate exclusiv pentru a-i favoriza pe cei înstăriţi, în timp ce alţii speră să vadă mai multe Ferrari-uri în zonă.

Înaintea lansării acestui proiect, vechi buncăre militare elveţiene au fost folosite ca seifuri sau centre de date. Armata elveţiană examinează în prezent reactivarea mai multor buncăre de acest fel pentru a depozita acolo muniţii sau provizii esenţiale, în contextul „ameninţării ruseşti”, potrivit postului RTS.