Londra încearcă să combată un obicei tot mai deranjant în mijloacele de transport în comun: „Când a devenit social acceptabil?”

Ți s-a întâmplat vreodată să stai într-un mijloc de transport în comun și să fii deranjat de cineva care dă drumul unui videoclip cu difuzorul telefonului? Problema a devenit atât de răspândită la Londra, încât primarul Sadiq Khan a lansat o campanie pentru a încuraja utilizatorii transportului public să poarte căști, relatează The Independent.

Primele afișe au fost lipite de marți în stațiile Liniei Elizabeth a trenului metropolitan londonez, acestea amintind călătorilor de noua regulă de conduită. Acestea fac parte dintr-o campanie mai amplă numită de autoritățile britanice „Travel Kind” (Călătorește cu amabilitate).

Pe parcursul toamnei, campania va fi extinsă la autobuze și alte servicii de transport public.

Seb Dance, viceprimarul Londrei pentru transporturi, a declarat: „Marea majoritate a londonezilor folosesc căști atunci când călătoresc cu mijloacele de transport public din capitală, dar mica minoritate care redă muzică sau videoclipuri pe difuzor poate fi o adevărată pacoste pentru ceilalți pasageri și le perturbă direct călătoria. Noua campanie le va aminti și îi va încuraja pe londonezi să fie întotdeauna atenți la ceilalți pasageri”.

The Independent amintește că navetiștii s-au plâns de mult timp de pasagerii gălăgioși care redau videoclipuri sau cântece la volum ridicat, în timp ce alții lasă convorbirile lor telefonice pe difuzor, astfel încât pot fi auzite de toți ceilalți călători.

Un utilizator al TikTok citat de publicația britanică s-a plâns: „Când a devenit acceptabil din punct de vedere social să pui muzică pe difuzor, să vorbești pe speaker și să vapezi în trenuri?”.

Discuții pentru interzicerea practicii în transportul public din Marea Britanie

Alți oameni s-au întrebat pe rețelele de socializare de ce nu își cumpără toată lumea căști pentru a asculta muzică în public.

„[Nu știu] cine a început acest trend de a reda în transportul public YouTube, TikTok-uri, reels etc., dar trebuie să înceteze. Poți să iei căști pe Amazon cu mai puțin de 20 de lire, te rog”, a scris un utilizator de pe rețeaua de socializare „X”.

Discuțiile legate de redarea muzicii în spații publice au revenit în prim-plan în Marea Britanie mai devreme anul acesta, după ce Partidul Liberal Democrat a anunțat că urmărește să modifice legea pentru a interzice explicit acest tip de comportament în transportul public din Anglia.

Un sondaj comandat de partid a arătat că mai mult de jumătate dintre britanici au declarat că nu s-ar simți confortabil să ceară cuiva să dea muzica mai încet în transportul public.

FOTO articol: Rosshelen | Dreamstime.com.