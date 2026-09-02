Produs retras de la vânzare de Metro Cash & Carry România. Clienții sunt sfătuiți să nu îl consume

Consumatorii sunt sfătuiţi să nu consume acest produs.

Un lot de brânză brie a fost retras din magazinele Metro Cash & Carry România şi este rechemat de la clienţii care l-au cumpărat.

Decizia de retragere de pe rafturi a produsului a fost luată după ce a fost detectată bacteria Listeria monocytogenes.

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVA) a transmis miercuri că reţeaua de magazine Metro Cash & Carry România a iniţiat retragerea de la comercializare şi rechemarea de la consumatori a unui lot de brânză brie, ca urmare a identificării/detecţiei bacteriei Listeria monocytogenes.

Este vorba despre brânza Metro Chef Brie 60%, în ambalaj de un kilogram, notează News.ro.

Producătorul / furnizorul este Sasu Paturages Comtois, iar produsele din acest lot de brânză brie au data de expirare 23 septembrie 2026.

Consumatorii care au achiziţionat produsul sunt sfătuiţi să nu îl consume, el putând fi returnat în magazinele Metro Cash & Carry România până pe 22 septembrie inclusiv.

Clienții care returnează produsele vor primi contravaloarea acestora.

Supermarket Metro Cash&Carry, București, 24 septembrie 2008. FOTO: © Viorel Dudau | Dreamstime.com