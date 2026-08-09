LOTO duminică, 9 august 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 9,53 milioane de euro

Duminică, 9 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Reportul la Loto 6/49, la categoria principală, este de peste 9,53 milioane de euro.

Numerele extrase vor fi transmise începând cu ora 18:30

Numerele câștigătoare la LOTO duminică, 9 august 2026

Loto 6 din 49:

Joker:

Loto 5 din 40:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

Premiile puse în joc la tragerile LOTO din 9 august 2026

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 50,06 milioane de lei (peste 9,53 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,85 milioane de lei (peste 733.700 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 3,41 milioane de lei (peste 650.600 de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 132.700 de lei (peste 25.200 de euro). La Noroc Plus este în joc un report cumulat în valoare de peste 598.400 de lei (peste 113.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 146.500 de lei (peste 27.900 de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 33.000 de lei. La Super Noroc este în joc la categoria I un report în valoare de peste 349.200 de lei (peste 66.500 de euro).