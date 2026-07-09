LOTO. Rezultatele la LOTO de joi, 9 iulie 2026. Report de 7,45 milioane de euro la 6/49

Joi, 9 iulie 2026, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Reportul la Loto 6/49, la categoria principală, este de peste 7,45 milioane euro.

La precedenta tragere loto, de duminică 5 iulie 2026, s-a câștigat premiul de categoria I la jocul Noroc, în valoare de 4.074.855,36 de lei (peste 778.000 de euro). Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Covasna.

Numerele câștigătoare la LOTO joi, 9 iulie 2026:

Loto 6 din 49: 19, 16, 7, 21, 13, 27

19, 16, 7, 21, 13, 27 Joker: 10, 18, 22, 29, 23 + 18

10, 18, 22, 29, 23 + 18 Loto 5 din 40: 9, 40, 8, 12, 17, 29

9, 40, 8, 12, 17, 29 Noroc: 7 6 7 8 6 5 8

7 6 7 8 6 5 8 Noroc Plus: 1 8 9 5 0 3

1 8 9 5 0 3 Super Noroc: 5 6 6 7 1 5

Premiile puse în joc la tragerile LOTO de joi, 9 iulie 2026:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 39,03 milioane de lei (peste 7,45 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,19 milioane de lei (peste 610.800 euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,43 milioane de lei (peste 273.600 de euro), iar la categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 301.400 de lei (peste 57.500 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 394.500 de lei (peste 75.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 305.000 de lei (peste 58.200 de euro). La Super Noroc este în joc la categoria I un report în valoare de peste 295.000 de lei (peste 56.300 de euro).