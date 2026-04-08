De ce nu sunt trageri loto joi și duminică, în Săptămâna Mare. Loteria Română a anunțat modificarea

Joi, 9 aprilie, și duminică, 12 aprilie, nu vor avea loc trageri loto, a anunțat Loteria Română.

Anul acesta, tragerile speciale Loto ale Sărbatorilor de Paște vor avea loc sâmbătă, motiv pentru care cea de azi și cea de duminică nu vor avea loc.

Sâmbătă, 11 aprilie, trageri duble pentru Loto 6/49, Joker si Loto 5/40

Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40 vor avea loc două trageri: o tragere principală și o tragere suplimentară.

Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentară, Loteria Română suplimentează fondul de castiguri al categoriei I, dupa cum urmează:

LOTO 6/49 – 200.000 de lei

JOKER – 100.000 de lei

LOTO 5/40 – 50.000 de lei

Prețurile variantelor simple de joc sunt:

pentru LOTO 6/49 : 16 lei

pentru JOKER : 14 lei

pentru LOTO 5/40 : 10 lei

pentru NOROC : 4 lei

pentru NOROC PLUS : 3 lei

pentru SUPER NOROC : 2 lei

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 2,53 milioane de euro

La tragerile loto de duminica, 5 aprilie, Loteria Romana a acordat peste 36.100 de castiguri in valoare totala de peste 3,51 milioane de lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 12,91 milioane de lei (peste 2,53 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 5,40 milioane de lei (peste 1,05 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 62,84 milioane de lei (peste 12,32 milioane de euro). La Noroc Plus se inregistreaza un report la categoria I in valoare de peste 133.900 de lei. (peste 26.200 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 237.300 de lei (peste 46.500 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 156.000 de lei (peste 30.600 de euro).

Premii câștigate, anunțate de Loteria Română

La tragerea Noroc s-a castigat premiul de categoria a II-a în valoare de 302.197,68 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Tecuci, judetul Galati.

La tragerea Joker, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 282.603,55 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Navodari, judetul Constanta.

La tragerea Loto 5/40, la categoria a II-a, s-au inregistrat 2 castiguri a cate 59.330,50 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agentie din Galati si pe platforma Loteriei Romane, bilete.loto.ro.