LOTO Trageri speciale de Paște, sâmbătă, 11 aprilie. Report la Loto 6/49 de peste 2,53 milioane de euro

Loteria Română organizează astăzi trageri speciale de Paște și anunță că a pregătit duble câștiguri pentru Loto 6/49, Joker și Loto 5/40.

Tragerile speciale Loto de Paște vor avea loc sâmbătă, 11 aprilie, motiv pentru care Loteria nu a făcut trageri loto joi și duminică.

Astfel, pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40 vor avea loc două trageri: o tragere principală și o tragere suplimentară.

Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentară, Loteria Română suplimentează fondul de castiguri al categoriei I, dupa cum urmează:

LOTO 6/49 – 200.000 de lei

JOKER – 100.000 de lei

LOTO 5/40 – 50.000 de lei

Prețurile variantelor simple de joc sunt:

pentru LOTO 6/49 : 16 lei

pentru JOKER : 14 lei

pentru LOTO 5/40 : 10 lei

pentru NOROC : 4 lei

pentru NOROC PLUS : 3 lei

pentru SUPER NOROC : 2 lei

Rezultate LOTO sâmbătă, 11 aprilie 2025

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 2,53 milioane de euro

Săptămâna trecută, la tragerile din 5 aprilie, Loteria Română a acordat peste 36.100 de câștiguri în valoare totală de peste 3,51 milioane de lei.

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 12,91 milioane de lei (peste 2,53 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,40 milioane de lei (peste 1,05 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 62,84 milioane de lei (peste 12,32 milioane de euro). La Noroc Plus se înregistrează un report la categoria I în valoare de peste 133.900 de lei. (peste 26.200 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 237.300 de lei (peste 46.500 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 156.000 de lei (peste 30.600 de euro).