Lotul echipei Steaua București, onorat de președintele Nicușor Dan, la 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat un decret de decorare cu prilejul celei de a 40-a aniversări de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni la Sevilla, în data de 7 mai 1986, cei decorați fiind membrii lotului Stelei București care mai sunt în viață.

Jucătorii și membrii staff-ului tehnici al echipei de atunci au fost decorați cu Ordinul Național „Pentru Merit”, „dorind a-i omagia pe componenții echipei de fotbal a Clubului Sportiv al Armatei „Steaua”, care, prin obținerea uneia dintre cele mai mari performanțe din istoria sportului național, precum şi prin întreaga lor activitate în domeniu, au adus servicii deosebite României”, se spune în comunicatul Administrației Prezidențiale.

Astfel, Anghel Iordănescu, în 1986 antrenor secund și jucător, a fost decorat cu Ordinul „Pentru Merit” în grad de Comandor, restul lotului primind aceeași decorație, dar cu rang de Cavaler.

Decretul de decorare a fost semnat de Nicușor Dan în ziua în care Anghel Iordănescu îndeplinește 76 de ani.

Este vorba de jucătorii Gavrilă Balint, Miodrag Belodedici, Ladislau Bölöni, Adrian Bumbescu, Ștefan Iovan, Marius Lăcătuș, Mihail Majearu, Ștefan Petcu, Constantin Pistol, Victor Pițurcă, Marin Radu, Dumitru Stîngaciu, Tudorel Stoica și Anton Weiszenbacher, cărora se alătură Vasile Iordache, la acea vreme antrenor al portarilor, și Ștefan Marinescu, preparator fizic.

O parte dintre membrii echipei de atunci au decedat, printre ei fiind Emerich Jenei, care a murit în noiembrie 2025, precum și mai mulți jucători, precum Helmut Duckadam, Ilie Bărbulescu și Lucian Bălan.