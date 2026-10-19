„Love is in the air”. Dominic Fritz acuză o înțelegere între PSD și AUR la audierile miniștrilor

Președintele USR Dominic Fritz a afirmat că miniștrii guvernului Niculescu au primit avize pozitive la audierile din Parlament în urma unei înțelegere între PSD și AUR, prin care parlamentarii partidului lui George Simion au absentat de la lucrările din comisii pentru ca PSD să aibă nevoie de majorități mai mici la voturile pentru avize.

„Toți miniștrii guvernului PSD audiați azi au primit avize favorabile pe bandă rulantă. Mașinăria de vot a funcționat. AUR a dat o mână de ajutor fraților lor de la PSD, chiulind de la ședințele de comisie, ca să fie mai ușor pentru PSD să facă majoritate. Love is in the air, dar încă n-au curaj să ne spună pe față”, a scris Dominic Fritz, într-o postare pe Facebook.

Fritz susține că miniștrii propuși nu au convins în cadrul audierilor astfel că USR își menține decizia inițială de a nu vota guvernul condus de Luca Niculescu.

„Nu vom vota un guvern care propune un condamnat definitiv să conducă Poliția, un ministru care a pierdut miliarde din PNRR pentru spitale, altul care a sabotat legea salarizării în timp ce zbura cu jeturi private prin Mykonos, un fost avocat cu teză de doctorat supectată de plagiat masiv, oameni fără nicio experiență în domeniu trimiși să blocheze reforme împotriva hoților care defrișează pădurile țării sau foști miniștri sub care șantiere navale au intrat în insolvență și care acum preiau portofolii strategice”, susține liderul USR.

Fritz susține că guvernul care va fi supus votului de învestire al Parlamentului „va păcăli România” și va bloca reformele.

Două zile de audieri în Parlament

Audierile în comisiile de specialitate ale Parlamentului au început astăzi, de la ora 12.00, și s-au încheiat la ora 20:00. Toți cei 13 miniștri au primit avize favorabile, restul de cinci miniștri urmând să fie audiați marți, de la ora 09.00. Audierile celor propuși pentru a conduce Agricultura și Apărarea au fost marcate de momente tensionate și schimb dur de replici între PSD și opoziție.

Audierile vor continua în cursul dimineții de marți, începând de la ora 09.00, cu restul de cinci candidați de ministru: