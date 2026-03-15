„Lovea angajații cu pumnul”. Scandal în jurul celui mai bun restaurant din lume. Cheful și-a dat demisia

Bucătarul-șef și cofondatorul restaurantului Noma, unul dintre cele mai bine cotate restaurante din lume și distins cu trei stele Michelin, și-a dat demisia după ce zeci de foști angajați l-au acuzat de violență și abuzuri în bucătărie, relatează CNN.

Celebrul chef René Redzepi a anunțat miercuri pe rețelele de socializare că se retrage din funcția de conducere a restaurantului Noma din Copenhaga.

Decizia sa a urmat după o investigație publicată pe 7 martie de The New York Times, care a adunat mărturii de la 35 de foști angajați ai restaurantului despre abuzurile comise de Redzepi între 2009 și 2017.

Unii dintre ei au descris cum Redzepi „a lovit angajații în față, i-a înțepat cu ustensile de bucătărie și i-a izbit de pereți”.

Într-un caz relatat în investigație, o fostă angajată a povestit că a fost lovită de chef în timpul serviciului după ce a folosit telefonul pentru a schimba muzica din bucătărie.

Reacția lui René Redzepi

După apariția articolului, Redzepi a publicat un mesaj pe Instragm, în care a spus că își asumă responsabilitatea pentru comportamentul său.

„Săptămânile recente au adus în prim-plan atenția și discuții importante despre restaurantul nostru, despre industria în care activăm și despre modul în care am condus în trecut. M-am străduit să devin un lider mai bun, iar Noma a făcut pași importanți pentru a-și transforma cultura de-a lungul multor ani”, a scris Redzepi.

„Recunosc că aceste schimbări nu repară trecutul. O scuză nu este suficientă; îmi asum întreaga responsabilitate pentru propriile mele acțiuni”, a continuat cheful.

„După mai bine de două decenii în care am construit și condus acest restaurant, am decis să mă retrag și să le permit liderilor noștri extraordinari să conducă restaurantul către următorul capitol”, a mai transmis acesta.

Redzepi a declarat că a demisionat și din consiliul de administrație al MAD, o organizație non-profit pe care a fondat-o în 2011 pentru a ajuta bucătarii aflați la început de carieră.