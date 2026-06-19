Lovedeco.ro: Cum alegi aspiratorul potrivit în funcție de spațiul pe care îl ai acasă

Când alegi un aspirator, prima ta întrebare nu ar trebui să fie doar cât de puternic este, ci cât de bine se potrivește cu spațiul din casa ta. O garsonieră, o locuință cu multe zone înguste, o canapea joasă, un pat sub care se adună praf sau un spațiu în care nu ai loc pentru încă un aparat mare de curățenie pot schimba complet nevoile tale, indiferent cât de eficient e un produs.

La Techexpo, în cadrul Bucharest Tech Week, am ajuns la standul Tineco ca să vedem două aspiratoare cu funcție de spălare care pornesc de la aceeași nevoie practică: curățenia rapidă, într-o singură trecere, în case în care podelele nu sunt întotdeauna ușor de accesat.

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Articol susținut de Tineco