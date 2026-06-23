Lovitura dată de un român în Spania. Prins cu 139 de telefoane mobile în timp ce pleca spre țară. Poliția suspectează și alt scenariu pe lângă furt

Majoritatea dispozitivelor — cu o valoare totală de 150.000 de euro — au fost furate la festivalul Primavera Sound, care a avut loc în primul weekend din iunie la Parc del Fòrum din Barcelona, scrie publicația catalană Elcaso.

Arestarea a avut loc chiar în momentul în care hoțul se afla la stația de autobuz Barcelona Nord, cea mai mare din capitala catalană, pe punctul de a urca într-un autocar cu destinația România, țara sa de origine, scrie site-ul catalan.

Bărbatul are 25 de ani, fără antecedente penale în Spania, și acționa în rol de cărăuș un termen din argoul polițienesc care se referă la o persoană plătită de grupările criminale pentru a transporta bunuri furate dintr-un oraș în altul.

Reținerea a avut loc în perioada 9 și 10 iunie, în cadrul operațiunii speciale organizate cu ocazia vizitei Papei Leon al XIV-lea. Bărbatul, văzând polițiștii, a devenit nervos și a încercat să se sustragă poliției, care în cele din urmă l-a oprit și l-a identificat.