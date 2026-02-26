Lovitură de teatru. Un fost fotbalist de la FCSB și Naționala de tineret, audiat în dosarul meciurilor aranjate pentru pariuri

Scandalul pariurilor din Liga a 3-a ia amploare. Joi, un fost fotbalist de la FCSB a venit să dea declarații, scrie Golazo.

Adrian Petre (28 de ani), fostul atacant al celor de la FCSB și Farul Constanța, s-a prezentat, joi, la sediul FRF pentru a fi audiat în scandalul pariurilor ilegale de la CS Păulești.

Până în acest moment, după cele 34 de percheziții care au avut loc în dimineața zilei de miercuri, doi fotbaliști, printre care și Gabriel Matei, fost campion cu FCSB, finanțatorul CS Păulești, dar și un apropiat al clubului au fost reținuți.

Adrian Petre a semnat cu CS Păulești în vara anului trecut, după ce în 2024 s-a gândit chiar să spună stop carierei de fotbalist profesionist.

Adrian Petre are mai multe selecții pentru naționalele de tineret ale României.