Lovitură din SUA pentru Viktor Orban. Un grup de senatori vrea să-l forțeze pe Trump să impună sancțiuni Ungariei

Un grup de senatori americani din ambele partide au anunțat că pregătesc un proiect de lege pentru a impune sancțiuni înalților oficiali maghiari implicați în obstrucționarea ajutorului acordat Ucrainei, dezvăluie Financial Times.

Dacă va fi adoptată, legea „Block Putin” va impune președintelui Donald Trump să impună sancțiuni financiare și interdicții de viză oficialilor guvernamentali maghiari implicați în achizițiile de petrol și gaze rusești și celor care au încercat să blocheze sprijinul pentru Ucraina.

Proiectul de lege, consultat de FT, nu îl menționează explicit pe Orbán ca țintă a sancțiunilor. Administrației Trump îi revine sarcina de a stabili care oficiali maghiari au fost implicați în blocarea ajutorului acordat Ucrainei și în continuarea dependenței țării de energia rusească, a declarat un consilier al Congresului.

Introducerea proiectului de lege vine după ce prim-ministrul ungar, Viktor Orbán, a blocat un împrumut UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Orbán, un aliat al președintelui rus Vladimir Putin, a acuzat Kievul că a perturbat fluxul de petrol al Moscovei către Ungaria prin blocarea reparațiilor la conducta Drujba, care tranzitează Ucraina.

Toate aceste evoluții vin înainte de alegerile parlamentare din 12 aprilie care reprezintă cel mai dificil test al premierului maghiar.

Sondajele de opinie arată că Orbán, care este prim-ministru din 2010, este pe cale de a pierde puterea. Partidul de opoziție Tisza a avut un avans de 23 de puncte procentuale miercuri, potrivit sondajelor Median. Sondajele pro-guvernamentale arată un ușor avans pentru Fidesz, partidul de guvernământ.

O inițiativă a ambelor partide

Democrata Jeanne Shaheen și republicanul Thom Tillis, copreședinți ai grupului de observatori NATO din Senat, urmează să introducă legislația săptămâna aceasta. Cei doi au vorbit deschis despre dependența continuă a Europei de energia rusească.

„Statele Unite și aliații noștri trebuie să rămână uniți în sprijinirea Ucrainei și în întreruperea fluxurilor de venituri care alimentează războiul lui Putin”, a declarat Tillis.

„Acest proiect de lege îi trage la răspundere pe înalții oficiali maghiari, oferind în același timp Ungariei o cale clară de a se alinia cu aliații săi, punând capăt dependenței de energia rusească și oprind obstrucționarea sprijinului acordat Ucrainei”, a adăugat el.

Trump este apropiat de Orbán și i-a susținut candidatura pentru realegere. Politico a relatat miercuri că se fac pregătiri pentru ca vicepreședintele american JD Vance să viziteze Ungaria cu câteva zile înainte de alegeri.