Lovitură în ziua votului pentru Guvernul Mureșan: CCR pregătește o decizie care poate bloca contracte SAFE de miliarde de euro

În ziua în care senatorii și deputații vor decide soarta Guvernului Mureșan, Curtea Constituțională va da verdictul privind sesizarea depusă de Sorin Grindeanu în privința Ordonanței 38/2026. Decizia riscă să blocheze contracte SAFE de apărare și infrastructură în valoare de miliarde de euro, semnate de Guvernul Bolojan.

Judecătorii CCR se pregătesc să admită sesizarea de neconstituționalitate depusă de președintele PSD, spun surse politice pentru HotNews.

România are o alocare de 16,7 miliarde de euro în cadrul instrumentului de apărare SAFE. Au fost deja semnate contracte în valoare de peste 9 miliarde de euro, care ar putea fi puse în pericol de decizia CCR de miercuri.

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Concret, sesizarea depusă de Sorin Grindeanu la Curtea Constituțională spune că Guvernul Bolojan a depășit limitele constituționale în momentul în care, pe 8 mai, la trei zile de la adoptarea moțiunii de cenzură, a adoptat OUG 38/2026. Liderul PSD a argumentat că Executivul interimar nu avea dreptul să exercite atribuții de legiferare, ci doar să asigure administrarea problemelor curente.

Soluția CCR, înaintea votului din plen pentru Guvernul Mureșan

Duminică, Sorin Grindeanu a publicat pe Facebook o postare în care s-a referit la reprezentanții Guvernului Bolojan drept „trădători de țară” care „au împrumutat cu dobândă – pe 40 de ani – miliarde prin programul SAFE. Totul, pentru a da contracte de 8 miliarde de euro unei singure companii străine, în defavoarea industriei naționale”.

La finalul textului, președintele PSD a anunțat că PSD nu va vota Guvernul Mureșan.

Ulterior, în rândul unor lideri PNL și USR au apărut suspiciuni că PSD a încercat să împingă votul de învestitură pentru Guvernul Mureșan pe miercuri, astfel încât ședința de plen să coincidă cu decizia CCR în defavoarea actualului Executiv interimar, potrivit surselor HotNews din partidele lui Bolojan și Fritz.

În ședința Birourilor Permanente Reunite de sâmbătă, când a fost stabilit calendarul învestirii, PNL a propus, prin vocea președintelui Senatului Mircea Abrudean, ca votul final să fie marți seară.

Nu social-democrații s-au opus, ci reprezentanții AUR, relatează surse HotNews prezente la discuții. Partidul lui George Simion a cerut ca ședința de plen să fie programată pentru miercuri. Pentru că nu ar fi avut suficiente voturi pentru a bloca decizia, USR și PNL s-au conformat, potrivit acelorași surse.

Ce se întâmplă dacă CCR declară neconstituțională OUG 38/2026

Neconstituționalitatea OUG 38/2026 nu ar însemna dispariția programului european SAFE și nici anularea automată a contractelor de achiziții militare deja semnate – însă, multe dintre aceste contracte ar fi puse în pericol.

Efectul principal ar fi eliminarea, pentru viitor, a unui set de mecanisme introduse de ordonanță, prin care statul poate să exproprieze anumite active industriale, să preia participații sau active ale unor companii strategice și să conserve capacități de producție considerate importante pentru securitatea națională.

Consecința practică ar fi apariția unor blocaje ale proiectelor care depind de aceste mecanisme. Unele proiecte ar putea fi întârziate, iar altele chiar anulate.

Ordonanța, atacată și de Avocatul Poporului

OUG 38/2026 nu a fost atacată doar de președintele PSD Sorin Grindeanu, ci și de Avocatul Poporului. Printre motivele invocate de instituție s-au numărat lipsa avizului Consiliului Legislativ și limitările unui guvern demis.

Fondurile SAFE reprezintă împrumuturi, nu fonduri nerambursabile, cu o dobândă maximă 3%, dar cu perioadă de grație de 10 ani. Cu alte cuvinte, rambursarea începe abia din 2035, eșalonat pe circa 30 de ani.

Cum se împart alocările SAFE pentru România:

2,8 mld euro – achiziții pentru MAI și celorlalte instituții din zona de siguranță și securitate națională

4,2 mld euro – construirea segmentelor din Autostrada „Moldovei” A7 Pașcani – Suceava – Siret și Autostrada „Unirii” A8 Moțca – Iași – Ungheni

9,6 mld euro – achiziții militare ale MApN

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că pe programul SAFE are în vedere derularea a cel puțin 21 de proiecte de achiziții, din care 10 în comun cu alte state europene.

Contractele militare MApN prin SAFE (până în prezent):

Denumire Proiect / Echipament Cantități Valoare Estimată / Contractată Status Mașină de luptă a infanteriei (MLI pe șenile) Lynx KF41 298 buc. ~3,34 mld. € Semnat (29 mai 2026, Rheinmetall / Automecanica Mediaș) Sistem antiaerian MANPAD MISTRAL 231 sisteme + 934 rachete ~626 mil. € Semnat (mai 2026, achiziție comună prin Franța / MBDA) ElicoptereAirbus H225M 12 buc. 757 mil. € (fără TVA) Semnat (17 iulie 2026, achiziție comună prin Franța / DGA) Navă de patrulare OPV (MMPV) 2 nave ~836 mil. € Semnat (29 mai 2026, NVL / șantier Mangalia) Vedetă de intervenție pentru scafandri (VIS) 2 nave ~84 mil. € Semnat (29 mai 2026, NVL / șantier Mangalia) Sistem artileristic de apărare aeriană Skynex (35 mm) 7 sisteme ~476 mil. € Semnat (29 mai 2026, Rheinmetall Italia) Sistem mobil antiaerian Skyranger 35 2 sisteme / 24 baterii ~470 mil. € Semnat (29 mai 2026, Rheinmetall Italia) Muniție cal. 35mm AHEAD (explozie programabilă) 401.760 cartușe ~450 mil. € Semnat (29 mai 2026, Rheinmetall Waffe Munition) Muniție 35×228 mm LINKED HEI-T 87.360 lovituri ~23,4 mil € Semnat prin NATO Support and Procurement Agency – NSPA Sistem CIWS Millennium Gun 2 buc. 36 mil. € Semnat (29 mai 2026, Rheinmetall Italia) Platforme de transport multifuncționale (IVECO) 860 buc. 214 mil € Semnat (28 mai 2026, IVECO Defence Vehicles România) Radare de descoperire aeriană cu bătaie medie (Gap Filler) 12 sisteme (Thales Ground Master 200) 247 mil. € (dintr-un buget aprobat de 258 mil. €) Semnat (17 iulie 2026, achiziție comună prin Franța) Sisteme rachete sol-aer cu rază medie (SBAMD-MR) IRIS-T 3 sisteme ~548 mil. € Nesemnat(termen estimat 31.12.2027; achiziție comună Germania / Diehl Defence) Sistem lansare rachete navale NSM (Naval Strike Missile) 7 sisteme + 48 rachete ~207 mil. € Nesemnat(termen 2027; achiziție comună cu Norvegia / Kongsberg) Muniție de tip loitering (dronă kamikaze Gladius) 70 sisteme ~147 mil. € Nesemnat(procedură de achiziție în comun prin Polonia; parteneriat WB Group / Romaero) Centre de operații apărare aeriană și antirachetă (SBAMD-TC) 2 sisteme ~160 mil. € Nesemnat(termen 2027; achiziție comună prin Germania) Mini UAS Clasa I (Drone) (Vector / Scorpion) 34 sisteme 30,7 mil. € Semnat(Quantum Systems, livrare 2027) TOTAL – ~8,57 mld Euro –

Contractele SAFE ale MAI, SRI, IGSU: