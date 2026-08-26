România a primit astăzi primii bani prin SAFE. Care sunt achizițiile militare deja contractate
România a primit miercuri prima plată, în valoare de 2,5 miliarde de euro, în cadrul instrumentului de apărare „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE), anunță Comisia Europeană. Suma primită de România reprezintă 15 % din alocarea totală de 16,7 miliarde de euro și va fi folosită pentru plata avansului pe contractele de achiziții militare sau cu scop dual civil-militar deja semnate.
Programul SAFE este gândit pentru achiziții individuale sau în comun de către două sau mai multe state a unor echipamente militare. Toate programele SAFE trebuie finalizate până în 2030.
Fondurile SAFE reprezintă împrumuturi, nu fonduri nerambursabile, cu o dobândă maximă 3%, dar cu perioadă de grație de 10 ani. Cu alte cuvinte, rambursarea începe abia din 2035, eșalonat pe circa 30 de ani.
Cum se împart alocările SAFE pentru România
- 2,8 mld euro – achiziții pentru MAI și celorlalte instituții din zona de siguranță și securitate națională
- 4,2 miliarde euro – construirea segmentelor din Autostrada „Moldovei” A7 Pașcani – Suceava – Siret și Autostrada „Unirii” A8 Moțca – Iași – Ungheni
- 9,6 mld euro – achiziții militare ale MApN
MApN a anunțat că pe programul SAFE are în vedere derularea a cel puțin 21 de proiecte de achiziții, din care 10 în comun cu alte state europene.
CONTRACTELE MILITARE MApN prin SAFE (până în prezent)
|Denumire Proiect / Echipament
|Cantități
|Valoare Estimată / Contractată
|Status
|Mașină de luptă a infanteriei (MLI pe șenile) Lynx KF41
|298 buc.
|~3,34 mld. €
|Semnat (29 mai 2026, Rheinmetall / Automecanica Mediaș)
|Sistem antiaerian MANPAD MISTRAL
|231 sisteme + 934 rachete
|~626 mil. €
|Semnat (mai 2026, achiziție comună prin Franța / MBDA)
|Elicoptere Airbus H225M
|12 buc.
|757 mil. € (fără TVA)
|Semnat (17 iulie 2026, achiziție comună prin Franța / DGA)
|Navă de patrulare OPV (MMPV)
|2 nave
|~836 mil. €
|Semnat (29 mai 2026, NVL / șantier Mangalia)
|Vedetă de intervenție pentru scafandri (VIS)
|2 nave
|~84 mil. €
|Semnat (29 mai 2026, NVL / șantier Mangalia)
|Sistem artileristic de apărare aeriană Skynex (35 mm)
|7 sisteme
|~476 mil. €
|Semnat (29 mai 2026, Rheinmetall Italia)
|Sistem mobil antiaerian Skyranger 35
|2 sisteme / 24 baterii
|~470 mil. €
|Semnat (29 mai 2026, Rheinmetall Italia)
|Muniție cal. 35mm AHEAD (explozie programabilă)
|401.760 cartușe
|~450 mil. €
|Semnat (29 mai 2026, Rheinmetall Waffe Munition)
|Muniție 35×228 mm LINKED HEI-T
|87.360 lovituri
|~23,4 mil €
|Semnat prin NATO Support and Procurement Agency – NSPA
|Sistem CIWS Millennium Gun
|2 buc.
|36 mil. €
|Semnat (29 mai 2026, Rheinmetall Italia)
|Platforme de transport multifuncționale (IVECO)
|860 buc.
|214 mil €
|Semnat (28 mai 2026, IVECO Defence Vehicles România)
|Radare de descoperire aeriană cu bătaie medie (Gap Filler)
|12 sisteme (Thales Ground Master 200)
|247 mil. € (dintr-un buget aprobat de 258 mil. €)
|Semnat (17 iulie 2026, achiziție comună prin Franța)
|Sisteme rachete sol-aer cu rază medie (SBAMD-MR) IRIS-T
|3 sisteme
|~548 mil. €
|Nesemnat (termen estimat 31.12.2027; achiziție comună Germania / Diehl Defence)
|Sistem lansare rachete navale NSM (Naval Strike Missile)
|7 sisteme + 48 rachete
|~207 mil. €
|Nesemnat (termen 2027; achiziție comună cu Norvegia / Kongsberg)
|Muniție de tip loitering (dronă kamikaze Gladius)
|70 sisteme
|~147 mil. €
|Nesemnat (procedură de achiziție în comun prin Polonia; parteneriat WB Group / Romaero)
|Centre de operații apărare aeriană și antirachetă (SBAMD-TC)
|2 sisteme
|~160 mil. €
|Nesemnat (termen 2027; achiziție comună prin Germania)
|Mini UAS Clasa I (Drone) (Vector / Scorpion)
|34 sisteme
|30,7 mil. €
|Semnat (Quantum Systems, livrare 2027)
|TOTAL
|–
|~8,57 mld Euro
|–
CONTRACTELE SAFE ale MAI, SRI, IGSU:
|Echipament
|Cantitate
|Furnizor
|Valoare (Euro)
|Status
|Avioane tactice C-27J Spartan NG
|2 aeronave
|Leonardo S.p.A.
|245.000.000 €
|Semnat
|Elicoptere multirol H160 și H145
|12 elicoptere (7 + 5)
|Airbus Helicopters
|280.886.000 €
|Semnat
|Simulator de zbor (H135, Sikorsky S-70M)
|—
|Simultec S.R.L.
|43.180.000 €
|Semnat
|Infrastructură cibernetică (centre de date mobile, SOC)
|—
|Logic Computer S.R.L.
|109.907.000 €
|Semnat
|Platformă LLM integrată
|—
|Digi România S.A.
|196.000.000 €
|Semnat / SRI
|Echipamente pentru gestionarea victimelor în masă
|—
|Deltamed SRL
|133.771.000 €
|Semnat
|Ambarcațiuni (transport trupe, intervenție, salvare)
|11 nave
|Șantierul Naval Mangalia S.A.
|24.310.000 €
|Semnat
|Platforme de comunicații/coordonare
|—
|Dendrio Solutions, Dendrio Innovations, Arctic Stream, Tema Energy
|13.000.000 €
|Semnat
|Laborator mobil TEMPEST
|5 unități
|Bluespace Technology S.A.
|1.500.000 €
|Semnat
|Elicoptere H175 132 mil. euro
|6 unități
|Airbus
|~161.000.000 € (fără TVA)
Semnat (ian. 2023)
|Semnat (ian. 2023) / SRI
|TOTAL
|–
|–
|~ 1,208 mld €
Separat, MAI gestionează și achiziția de arme de asalt, pistoale și puști în diferite configurații, inclusiv viitoarea armă de asalt a Armatei. Contractul presupune producția armelor și în România, dar și a muniției, are o valoare de peste 800 de milioane de euro și nu a fost semnat până la termenul limită de 31 august 2026.
Prin urmare, Guvernul României caută acum o modalitate de coopta o altă țară eligibilă pe SAFE în acest contract, achiziția devenind astfel una comună și putând fi contractată și după termenul limită inițial.