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Actualitate

România a primit astăzi primii bani prin SAFE. Care sunt achizițiile militare deja contractate

Victor Cozmei
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România a primit miercuri prima plată, în valoare de 2,5 miliarde de euro, în cadrul instrumentului de apărare „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE), anunță Comisia Europeană. Suma primită de România reprezintă 15 % din alocarea totală de 16,7 miliarde de euro și va fi folosită pentru plata avansului pe contractele de achiziții militare sau cu scop dual civil-militar deja semnate.

Programul SAFE este gândit pentru achiziții individuale sau în comun de către două sau mai multe state a unor echipamente militare. Toate programele SAFE trebuie finalizate până în 2030.

Fondurile SAFE reprezintă împrumuturi, nu fonduri nerambursabile, cu o dobândă maximă 3%, dar cu perioadă de grație de 10 ani. Cu alte cuvinte, rambursarea începe abia din 2035, eșalonat pe circa 30 de ani.

Cum se împart alocările SAFE pentru România

  • 2,8 mld euro – achiziții pentru MAI și celorlalte instituții din zona de siguranță și securitate națională
  • 4,2 miliarde euro – construirea segmentelor din Autostrada „Moldovei” A7 Pașcani – Suceava – Siret și Autostrada „Unirii” A8 Moțca – Iași – Ungheni
  • 9,6 mld euro – achiziții militare ale MApN

MApN a anunțat că pe programul SAFE are în vedere derularea a cel puțin 21 de proiecte de achiziții, din care 10 în comun cu alte state europene.

CONTRACTELE MILITARE MApN prin SAFE (până în prezent)

Denumire Proiect / EchipamentCantități Valoare Estimată / ContractatăStatus
Mașină de luptă a infanteriei (MLI pe șenile) Lynx KF41298 buc.~3,34 mld. €Semnat (29 mai 2026, Rheinmetall / Automecanica Mediaș)
Sistem antiaerian MANPAD MISTRAL231 sisteme + 934 rachete~626 mil. €Semnat (mai 2026, achiziție comună prin Franța / MBDA)
Elicoptere Airbus H225M12 buc.757 mil. € (fără TVA)Semnat (17 iulie 2026, achiziție comună prin Franța / DGA)
Navă de patrulare OPV (MMPV)2 nave~836 mil. €Semnat (29 mai 2026, NVL / șantier Mangalia)
Vedetă de intervenție pentru scafandri (VIS)2 nave~84 mil. €Semnat (29 mai 2026, NVL / șantier Mangalia)
Sistem artileristic de apărare aeriană Skynex (35 mm)7 sisteme~476 mil. €Semnat (29 mai 2026, Rheinmetall Italia)
Sistem mobil antiaerian Skyranger 352 sisteme / 24 baterii~470 mil. €Semnat (29 mai 2026, Rheinmetall Italia)
Muniție cal. 35mm AHEAD (explozie programabilă)401.760 cartușe~450 mil. €Semnat (29 mai 2026, Rheinmetall Waffe Munition)
Muniție 35×228 mm LINKED HEI-T 87.360 lovituri ~23,4 mil €Semnat prin NATO Support and Procurement Agency – NSPA
Sistem CIWS Millennium Gun2 buc.36 mil. €Semnat (29 mai 2026, Rheinmetall Italia)
Platforme de transport multifuncționale (IVECO) 860 buc. 214 mil €Semnat (28 mai 2026, IVECO Defence Vehicles România)
Radare de descoperire aeriană cu bătaie medie (Gap Filler)12 sisteme (Thales Ground Master 200)247 mil. € (dintr-un buget aprobat de 258 mil. €)Semnat (17 iulie 2026, achiziție comună prin Franța)
Sisteme rachete sol-aer cu rază medie (SBAMD-MR) IRIS-T3 sisteme~548 mil. €Nesemnat (termen estimat 31.12.2027; achiziție comună Germania / Diehl Defence)
Sistem lansare rachete navale NSM (Naval Strike Missile)7 sisteme + 48 rachete~207 mil. €Nesemnat (termen 2027; achiziție comună cu Norvegia / Kongsberg)
Muniție de tip loitering (dronă kamikaze Gladius)70 sisteme~147 mil. €Nesemnat (procedură de achiziție în comun prin Polonia; parteneriat WB Group / Romaero)
Centre de operații apărare aeriană și antirachetă (SBAMD-TC)2 sisteme~160 mil. €Nesemnat (termen 2027; achiziție comună prin Germania)
Mini UAS Clasa I (Drone) (Vector / Scorpion)34 sisteme30,7 mil. €Semnat (Quantum Systems, livrare 2027)
TOTAL~8,57 mld Euro

CONTRACTELE SAFE ale MAI, SRI, IGSU:

EchipamentCantitateFurnizorValoare (Euro)Status
Avioane tactice C-27J Spartan NG2 aeronaveLeonardo S.p.A.245.000.000 €Semnat
Elicoptere multirol H160 și H14512 elicoptere (7 + 5)Airbus Helicopters280.886.000 €Semnat
Simulator de zbor (H135, Sikorsky S-70M)Simultec S.R.L.43.180.000 €Semnat
Infrastructură cibernetică (centre de date mobile, SOC)Logic Computer S.R.L.109.907.000 €Semnat
Platformă LLM integratăDigi România S.A.196.000.000 €Semnat / SRI
Echipamente pentru gestionarea victimelor în masăDeltamed SRL133.771.000 €Semnat
Ambarcațiuni (transport trupe, intervenție, salvare)11 naveȘantierul Naval Mangalia S.A.24.310.000 €Semnat
Platforme de comunicații/coordonareDendrio Solutions, Dendrio Innovations, Arctic Stream, Tema Energy13.000.000 €Semnat
Laborator mobil TEMPEST5 unitățiBluespace Technology S.A.1.500.000 €Semnat
Elicoptere H175 132 mil. euro6 unitățiAirbus~161.000.000 € (fără TVA)
Semnat (ian. 2023)		Semnat (ian. 2023) / SRI
TOTAL~ 1,208 mld

Separat, MAI gestionează și achiziția de arme de asalt, pistoale și puști în diferite configurații, inclusiv viitoarea armă de asalt a Armatei. Contractul presupune producția armelor și în România, dar și a muniției, are o valoare de peste 800 de milioane de euro și nu a fost semnat până la termenul limită de 31 august 2026.

Prin urmare, Guvernul României caută acum o modalitate de coopta o altă țară eligibilă pe SAFE în acest contract, achiziția devenind astfel una comună și putând fi contractată și după termenul limită inițial.