România a primit astăzi primii bani prin SAFE. Care sunt achizițiile militare deja contractate

România a primit miercuri prima plată, în valoare de 2,5 miliarde de euro, în cadrul instrumentului de apărare „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE), anunță Comisia Europeană. Suma primită de România reprezintă 15 % din alocarea totală de 16,7 miliarde de euro și va fi folosită pentru plata avansului pe contractele de achiziții militare sau cu scop dual civil-militar deja semnate.

Programul SAFE este gândit pentru achiziții individuale sau în comun de către două sau mai multe state a unor echipamente militare. Toate programele SAFE trebuie finalizate până în 2030.

Fondurile SAFE reprezintă împrumuturi, nu fonduri nerambursabile, cu o dobândă maximă 3%, dar cu perioadă de grație de 10 ani. Cu alte cuvinte, rambursarea începe abia din 2035, eșalonat pe circa 30 de ani.

Cum se împart alocările SAFE pentru România

2,8 mld euro – achiziții pentru MAI și celorlalte instituții din zona de siguranță și securitate națională

4,2 miliarde euro – construirea segmentelor din Autostrada „Moldovei” A7 Pașcani – Suceava – Siret și Autostrada „Unirii” A8 Moțca – Iași – Ungheni

9,6 mld euro – achiziții militare ale MApN

MApN a anunțat că pe programul SAFE are în vedere derularea a cel puțin 21 de proiecte de achiziții, din care 10 în comun cu alte state europene.

CONTRACTELE MILITARE MApN prin SAFE (până în prezent)

Denumire Proiect / Echipament Cantități Valoare Estimată / Contractată Status Mașină de luptă a infanteriei (MLI pe șenile) Lynx KF41 298 buc. ~3,34 mld. € Semnat (29 mai 2026, Rheinmetall / Automecanica Mediaș) Sistem antiaerian MANPAD MISTRAL 231 sisteme + 934 rachete ~626 mil. € Semnat (mai 2026, achiziție comună prin Franța / MBDA) Elicoptere Airbus H225M 12 buc. 757 mil. € (fără TVA) Semnat (17 iulie 2026, achiziție comună prin Franța / DGA) Navă de patrulare OPV (MMPV) 2 nave ~836 mil. € Semnat (29 mai 2026, NVL / șantier Mangalia) Vedetă de intervenție pentru scafandri (VIS) 2 nave ~84 mil. € Semnat (29 mai 2026, NVL / șantier Mangalia) Sistem artileristic de apărare aeriană Skynex (35 mm) 7 sisteme ~476 mil. € Semnat (29 mai 2026, Rheinmetall Italia) Sistem mobil antiaerian Skyranger 35 2 sisteme / 24 baterii ~470 mil. € Semnat (29 mai 2026, Rheinmetall Italia) Muniție cal. 35mm AHEAD (explozie programabilă) 401.760 cartușe ~450 mil. € Semnat (29 mai 2026, Rheinmetall Waffe Munition) Muniție 35×228 mm LINKED HEI-T 87.360 lovituri ~23,4 mil € Semnat prin NATO Support and Procurement Agency – NSPA Sistem CIWS Millennium Gun 2 buc. 36 mil. € Semnat (29 mai 2026, Rheinmetall Italia) Platforme de transport multifuncționale (IVECO) 860 buc. 214 mil € Semnat (28 mai 2026, IVECO Defence Vehicles România) Radare de descoperire aeriană cu bătaie medie (Gap Filler) 12 sisteme (Thales Ground Master 200) 247 mil. € (dintr-un buget aprobat de 258 mil. €) Semnat (17 iulie 2026, achiziție comună prin Franța) Sisteme rachete sol-aer cu rază medie (SBAMD-MR) IRIS-T 3 sisteme ~548 mil. € Nesemnat (termen estimat 31.12.2027; achiziție comună Germania / Diehl Defence) Sistem lansare rachete navale NSM (Naval Strike Missile) 7 sisteme + 48 rachete ~207 mil. € Nesemnat (termen 2027; achiziție comună cu Norvegia / Kongsberg) Muniție de tip loitering (dronă kamikaze Gladius) 70 sisteme ~147 mil. € Nesemnat (procedură de achiziție în comun prin Polonia; parteneriat WB Group / Romaero) Centre de operații apărare aeriană și antirachetă (SBAMD-TC) 2 sisteme ~160 mil. € Nesemnat (termen 2027; achiziție comună prin Germania) Mini UAS Clasa I (Drone) (Vector / Scorpion) 34 sisteme 30,7 mil. € Semnat (Quantum Systems, livrare 2027) TOTAL – ~8,57 mld Euro –

CONTRACTELE SAFE ale MAI, SRI, IGSU:

Echipament Cantitate Furnizor Valoare (Euro) Status Avioane tactice C-27J Spartan NG 2 aeronave Leonardo S.p.A. 245.000.000 € Semnat Elicoptere multirol H160 și H145 12 elicoptere (7 + 5) Airbus Helicopters 280.886.000 € Semnat Simulator de zbor (H135, Sikorsky S-70M) — Simultec S.R.L. 43.180.000 € Semnat Infrastructură cibernetică (centre de date mobile, SOC) — Logic Computer S.R.L. 109.907.000 € Semnat Platformă LLM integrată — Digi România S.A. 196.000.000 € Semnat / SRI Echipamente pentru gestionarea victimelor în masă — Deltamed SRL 133.771.000 € Semnat Ambarcațiuni (transport trupe, intervenție, salvare) 11 nave Șantierul Naval Mangalia S.A. 24.310.000 € Semnat Platforme de comunicații/coordonare — Dendrio Solutions, Dendrio Innovations, Arctic Stream, Tema Energy 13.000.000 € Semnat Laborator mobil TEMPEST 5 unități Bluespace Technology S.A. 1.500.000 € Semnat Elicoptere H175 132 mil. euro 6 unități Airbus ~161.000.000 € (fără TVA)

Semnat (ian. 2023) Semnat (ian. 2023) / SRI TOTAL – – ~ 1,208 mld €

Separat, MAI gestionează și achiziția de arme de asalt, pistoale și puști în diferite configurații, inclusiv viitoarea armă de asalt a Armatei. Contractul presupune producția armelor și în România, dar și a muniției, are o valoare de peste 800 de milioane de euro și nu a fost semnat până la termenul limită de 31 august 2026.

Prin urmare, Guvernul României caută acum o modalitate de coopta o altă țară eligibilă pe SAFE în acest contract, achiziția devenind astfel una comună și putând fi contractată și după termenul limită inițial.