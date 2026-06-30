Lovitură pregătită pentru șoferii Uber și Bolt. Mașinile în comodat să fie eliminate din transportul alternativ

Autoturismele deținute în comodat să fie eliminate din categoria vehiculelor eligibile pentru desfășurarea activității de transport alternativ, precum prin intermediul aplicațiilor Uber sau Bolt, prevede un proiect analizat de Profit.ro și care va intra în dezbatere și procedură de vot.

Proiectul a fost inițiat de fostul ministru al Transporturilor Ciprin Constantin Șerban, împreună cu colegii deputați din PSD.

Argumentul este că utilizarea autoturismelor aflate în comodat a evidențiat o serie de vulnerabilități care afectează atât capacitatea autorităților de a verifica legalitatea activității desfășurate, cât și concurența loială dintre operatorii economici care activează pe piața transportului de persoane.

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