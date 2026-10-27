Luca Niculescu, prima vizită externă. Premierul merge în Republica Moldova

Premierul Luca Niculescu face marți o vizită în Republica Moldova, ocazie cu care are programate întâlniri cu oficiali de la Chișinău.



Aceasta este prima sa vizită externă de la preluarea mandatului de prim-ministru.

Luca Niculescu se va întâlni, la ora 10:00, cu personalul Consulatului General al României la Chişinău, iar la ora 10:45 va avea o întrevedere cu IPS Antonie, Arhiepiscopul Chişinăului, Mitropolitul Basarabiei şi Exarhul Plaiurilor, conform News.ro.

La ora 11:50, premierul va avea o întâlnire cu personalul Ambasadei României în Republica Moldova.

La ora 12:30, Luca Niculescu va avea o întrevedere cu reprezentanţi ai companiilor româneşti care derulează proiecte de investiţii în Republica Moldova, la sediul Ambasadei României la Chişinău.

Întâmpinarea prim-ministrului României, Luca Niculescu, de către omologul său moldovean, Vasile Tofan, va avea loc la ora 14:25.

Luca Niculescu, întâlnire cu Maia Sandu

Şeful Executivului va fi primit într-o ceremonie oficială, cu garda de onoare, la sediul Guvernului.

Niculescu va avea o întrevedere tête-à-tête cu Tofan, urmată de întrevederea în plen a celor două delegaţii.

La ora 15:30 cei doi vor susţine o conferinţă comună de presă.

La ora 16:15 premierul Luca Niculescu va merge în vizită, alături de Vasile Tofan, la Staţia Electrică Chişinău / Linia Vulcăneşti-Chişinău.

Şeful Executivului se va întâlni, la ora 17:00, cu Igor Grosu, preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, iar la 18.00 cu Maia Sandu, preşedintele Republicii Moldova, la sediul Preşedinţiei Republicii Moldova.

După preluarea mandatului de premier, Luca Niculescu şi omologul din Republica Moldova, Vasile Tofan, au avut o discuţie telefonică, stabilind ca prima vizită a oficialului român să aibă loc la Chişinău.