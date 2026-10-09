Luca Niculescu și cele trei variante de guvern pe care le ia în calcul. „Joi intenționez să depun programul și lista miniștrilor”

Premierul desemnat Luca Niculescu a afirmat, vineri, la Digi24, că lista miniștrilor va fi depusă la Parlament joi. Singurul nume de posibil ministru a fost cel al actualului ministru de Finanțe, Alexandru Nazare, dar a menționat trei tipuri de guvern pe care le ia în calcul.

„Suntem în program. Ieri au fost primele discuții, construcțive, de substanță. Vor continua și luni cu o altă sesiune, iar concluziile le vom trage cel mai probabil joi când intenționez să depun programul și lista cu candidații de ministru”, a declarat Luca Niculescu, referindu-se la negocierile cu partidele politice.

Niculescu a spus că este optimist în privința obținerii unei majorități care să-i susțină cabinetul, dar a spus că deocamdată nu este clarificată configurația viitorului guvern.

„Toate opțiunile sunt pe masă: guvern tehnocrat, hibrid politic-tehnocrat și guvern politic. Îmi doresc un guvern cu o susținere solidă care să redea încrederea românilor că cei care-i conduc sunt oameni responsabili. Toate partidele își dau seama de momentul dificil în care se află România. Am văzut deschideri ieri, de a vota un guvern. Unele doresc anticipate, dar partidele pe care le-am văzut ieri sunt conștiente că trebuie să ieșim rapid din acest blocaj politic”, a estimat candidatul la funcția de prim-ministru.

Întrebat dacă are o listă cu potențiali miniștri, el a menționat că sunt mai multe persoane la care s-a gândit pentru posturi de ministru, dar a evitat să dea nume.

„Sunt oameni la care m-am gândit, dar asta depinde și de configurația cabinetului. Una e să ai cabinet tehnocrat, alta e să ai guvern politic”, a precizat Luca Niculescu.

„Alexandru Nazare este clar un ministru bun, dincolo de faptul că a contribuit la reducerea deficitului, are o relație bună cu organizații internaționale, a vorbit mult cu agențiile de rating”, a adăugat Niculescu răspunzând unei întrebări legate de actualul ministru de Finanțe.

Premierul desemnat nu a exclus posibilitatea de a-i aduce în aceeași cameră pe Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu pentru negocieri în vederea susținerii guvernului de către PNL și PSD, dar a precizat că este prematură această variantă.

De asemenea, s-a arătat rezervat și în ce privește o eventuală mediere a președintelui Nicușor Dan. „M-a numit, mi-a dat un mandat, ceea ce mă onorează. Am o libertate mare, zilele următoare vor arăta dacă este nevoie de medierea domniei sale”, a precizat secretatul de stat din Ministerul de Externe.