Lucasfilm scapă de procesul în care a fost acuzat de „învierea” fără drept a unui actor care a murit cu ani în urmă

Celebrul studio Lucasfilm deținut de Disney a câștigat joi procesul intentat la Londra privind utilizarea imaginii unui actor decedat de peste trei decenii în unul dintre noile filme „Star Wars”, relatează Reuters.

Peter Cushing, care a murit în 1994, a fost „înviat” în rolul Marelui Moff Tarking, comandantului Stelei Morții, pentru filmul din Rogue One: A Star Wars Story din 2016, cu ajutorul efectelor vizuale și a unui alt actor.

El apăruse în filmul original Star Wars din 1977, creat de George Lucas, care a devenit una dintre cele mai de succes francize cinematografice din toate timpurile.

Filmele au înregistrat vânzări de peste 5 miliarde de dolari la nivel global de la lansarea primului titlu în 1977, iar filme și seriale „spin-off” continuă să fie produse până în prezent de Lucasfilm și Disney. Inclusiv Rogue One a avut parte de un „spin-off” sub forma serialului prolog Andor, considerat unul dintre cele mai bune realizate de Lucasfilm pentru franciza sa Star Wars.

Acuzațiile aduse Lucasfilm în procesul intentat la Londra

În 1993, cu doar un an înainte să se stingă din viață, Cushing semnase un contract cu compania britanică Tyburn Film Productions pentru a apărea într-un film de televiziune, un acord despre care avocații acestei companii au argumentat în instanță că oferă „dreptul de a fi primii care să îl «învie» pe dl Cushing prin intermediul efectelor vizuale”.

Tyburn Film a invocat prejudicii de aproximativ 250.000 de lire sterline (333.725 dolari) și a dat în judecată Lucasfilm și subsidiara Disney Lunak Heavy Industries la Curtea Superioară din Londra pentru presupusă „îmbogățire nejustificată” pe cheltuiala sa.

Lucasfilm și Lunak au afirmat că procesul este lipsit de merite și au încercat de două ori, fără succes, să obțină respingerea acestuia. Dar Curtea de Apel de la Londra a decis acum în favoarea lor.

Judecătoarea Sue Carr a spus că „este imposibil de identificat orice lucru care să fi aparținut Tyburn Film și care să fi fost transferat” către Lucasfilm sau Lunak, ceea ce înseamnă că procesul nu putea continua.