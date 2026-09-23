Lucian Mîndruță a testat ce înseamnă să fii curier Wolt pentru o zi

Îi vedem zilnic pe curieri prin oraș, dar mare parte din munca lor rămâne invizibilă pentru cei care primesc comanda la ușă. Lucian Mîndruță a vrut să vadă cum arată această meserie din cealaltă perspectivă, așa că s-a urcat pe bicicletă și a devenit, pentru câteva ore, curier partener la Wolt.

Prima lecție a venit chiar înainte să pornească la drum: livrarea nu înseamnă doar să iei o pungă dintr-un loc și să o duci în altul. Comanda trebuie verificată, ambalajul trebuie să ajungă intact la client, iar produsele trebuie transportate în condițiile potrivite.

A descoperit apoi cât de mult contează proximitatea. Aplicația îi propune comenzi aflate în zonă, astfel încât să nu fie nevoit să traverseze inutil Bucureștiul între două livrări. Pentru cine lucrează pe bicicletă, diferența se simte imediat.

„Prima mea livrare e la Sky Tower, la 1,4 km de aici. Și asta este foarte bun la aplicația asta, pentru că îți dă comenzile în proximitate. Nu trebuie să te deplasezi mult cu bicicleta prin București. E bine și pentru client, e bine și pentru curier. E ca la o tură de bicicletă, dar faci și bani în timpul ăsta.”

Un alt lucru pe care l-a testat direct a fost flexibilitatea programului. Poți intra online când vrei să livrezi, poți lua o pauză și poți reveni atunci când ești gata să continui. Pentru Lucian Mîndruță, care este oricum obișnuit să meargă mult pe bicicletă, autonomia asta a fost unul dintre avantajele cele mai clare ale experienței.

„Ce-mi place la povestea asta a curieratului este că, până la urmă, poți să-ți faci și programul singur. Îți mai iei și o pauză când ai timp, când ai starea de a lua o pauză. Mai vezi ce se mai întâmplă în lume, mai dai un telefon. Adică nu e chiar hinghereală. E decent.”

Asta nu înseamnă că munca este lipsită de dificultăți. Traficul din București, infrastructura pentru biciclete, greutatea rucsacului și atenția permanentă necesară în trafic sunt lucruri pe care le observi mult mai repede atunci când petreci câteva ore în postura unui curier.

Mai există însă și o parte a meseriei pe care aplicația nu o poate arăta: contactul cu oamenii. Fiecare comandă se termină cu o întâlnire scurtă cu cineva care așteaptă ceea ce ai transportat prin oraș. Iar pentru Mîndruță, tocmai aceste interacțiuni au devenit una dintre surprizele experimentului.

„Este vorba de bucuria de a vedea, o dată la jumătate de oră, oameni fericiți în fața ta. Că le-ai adus shaorma, că le-ai adus cheesecake-ul, că le-ai adus florile. Oamenii sunt fericiți să te vadă. Dincolo de asta, sfatul meu este: uitați-vă mai atent la acești oameni. Uitați-vă în ochii lor când treceți pe lângă ei. Uitați-vă în ochii lor când vă aduc mâncarea.”

La final, experiența i-a schimbat perspectiva asupra curierilor pe lângă care trecem zilnic. În spatele unei livrări de câteva minute există un traseu, reguli de respectat, efort fizic, autonomie și un om care încearcă să ajungă în siguranță la următoarea adresă.

Un material susţinut de Wolt