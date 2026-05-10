Ludovic Orban: În locul lui Ilie Bolojan, după acest moment, aş face un nou congres / Suntem deschişi şi mâine să reintrăm în PNL

Fostul preşedinte al PNL, acum liderul Forţa Dreptei, Ludovic Orban, a declarat că el, în locul liderului PNL, Ilie Bolojan, ar organiza un congres în cadrul partidului. De asemenea, Orban a precizat că Forţa Dreptei este dispusă să deschidă discuţii pentru o reîntregire a liberalilor în cadrul PNL.

„E nevoie, evident, de schimbări în structura de conducere (a PNL – n.r.). Din punctul meu de vedere, eu, în locul lui Ilie Bolojan, după acest moment, aş face un nou congres”, a declarat Orban într-o emisiune difuzată duminică la Digi 24.

Liderul de la Forţa Dreptei a mai menționat că, împreună cu colegii săi, este dispus la o reîntregire a liberalilor în cadrul PNL, relatează News.ro.

„Deci eu am anunţat, în numele colegilor mei liberali din Forţa Dreptei, că suntem deschişi şi mâine să începem siscuţii pentru reintegrarea liberalilor din Forţa Dreptei în PNL”, a declarat Orban.