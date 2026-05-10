Ludovic Orban spune ce urmărește AUR dacă îl propune pe Călin Georgescu premier. „Sunt convinși că n-are nicio șansă”

Fostul consilier prezidențial și premier Ludovic Orban a declarat, la Digi24, că dacă AUR l-ar propune premier pe fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu, în eventualitatea în care partidul ajunge la guvernare, mișcarea ar reprezenta de fapt „marketing electoral”.

„PSD, dacă a dat jos guvernul, să-și asume răspunderea guvernării. Iar dacă nu e capabil să formeze guvernul, să lase în continuare un guvern care vrea să facă reforme, un guvern care vrea să adopte măsurile necesare pentru România, un guvern care vrea să modernizeze, să dezvolte țara asta, care nu poate fi format decât din PNL, USR și UDMR”, a declarat Ludovic Orban, în emisiunea „În Fața Ta” de la Digi24.

Orban spune că a analizat „destul de mult varianta asta cu premier PSD” și consideră că probabilitatea ca PSD să obțină o majoritate parlamentară nu este foarte mare.

„În primul rând, AUR a spus că votează un guvern numai dacă este parte din guvern, chiar dacă a semnat moțiunea de cenzură alături de PSD. Chiar dacă au spus că și-ar asuma guvernarea, au spus că nu votează un guvern decât dacă sunt parte. Și, atenție, dacă propun premier în persoana lui Călin Georgescu. Sigur, aici fac o paranteză. Asta cu marota cu Călin Georgescu nu e că-l iubește Simion sau cineva din AUR pe Călin Georgescu”, a declarat fostul consilier prezidențial.

„Ăsta e obiectivul lor”

Fostul premier spune despre Călin Georgescu că este posesorul unui sprijin popular, iar AUR se folosește de imaginea sa.

„E și marketing electoral, marketing politic, cum a spus chiar Simion. Folosesc imaginea lui Călin Georgescu, nu că vor să-l pună prim-ministru, că sunt convinși că n-are nicio șansă să fie prim-ministru, ci ca să dea satisfacție susținătorilor lui Călin Georgescu, să-i țină aproape de AUR. Ăsta e singurul obiectiv pe care îl urmăresc. Ei pun și condiția asta”, a susținut Ludovic Orban.

„Hai să zicem că intră AUR la guvernare, acceptă un premier PSD, deși iar e discutabil. AUR, partidul antisistem, care se legitimează cu un discurs antisistem, să facă guvern cu partidul-sistem, cu esența sistemului. E contra naturii. După aia, chiar dacă, să zic, AUR s-ar duce, eu mă îndoiesc că alte partide din bazinul ăsta ciudat, nefrecventabil, gen SOS, POT ar susține un guvern în care AUR este parte. Dimpotrivă, ei ar încerca cumva să profite de o discreditare AUR ca să capitalizeze pentru formațiunile lor politice și mai degrabă ar vota împotriva unui guvern PSD”, a mai spus Orban.