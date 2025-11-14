Lui Trump i s-au prezentat opțiunile unei operațiuni militare în Venezuela. Ce urmează după acest pas și cât de probabil este un atac

USS Gerald R. Ford este cel mai mare portavion al Marinei americane. Credit foto: Nikola Vilic / imago stock&people / Profimedia

Președintele Donald Trump a fost informat săptămâna aceasta cu privire la opțiunile pentru lansarea de operațiuni militare în Venezuela, într-un moment în care administrația continuă să analizeze posibilele strategii, au declarat patru surse pentru CNN.

Trump nu a decis încă cum să procedeze și continuă să evalueze riscurile și beneficiile lansării unei campanii de amploare.

Președintele și-a exprimat anterior rezervele cu privire la o intervenție militară menită să îl înlăture pe liderul venezuelean Nicolas Maduro, fiind îngrijorat de eficacitatea acesteia.

„Emisfera vestică este vecinătatea Americii – și noi o vom proteja”

Deși briefingul de miercuri a inclus o serie de opțiuni actualizate pe care președintele le poate lua în considerare, acesta nu a indicat că acesta este mai aproape de a lua o decizie, a declarat una dintre persoanele care au vorbit cu CNN. O altă sursă familiarizată cu briefingul a declarat că opțiunile erau similare cu cele discutate în cadrul Pentagonului și cu unele relatate public în ultimele săptămâni.

Opțiunile fac parte dintr-o operațiune denumită „Southern Spear”, potrivit unui înalt oficial american la curent cu planificarea. Acestea au fost prezentate de înalți oficiali din echipa de securitate națională a lui Trump, inclusiv secretarul apărării Pete Hegseth și noul șef al Statului Major, generalul Dan Caine.

Hegseth a anunțat operațiunea joi seara, deși nu a dezvăluit detalii.

„Condusă de Forța Operativă Comună Southern Spear și @SOUTHCOM, această misiune apără patria noastră, elimină narcoteroriștii din emisfera noastră și protejează patria noastră de drogurile care ne ucid oamenii. Emisfera vestică este vecinătatea Americii – și noi o vom proteja”, a scris Hegseth.

Forțe consolidate în Caraibe

Comandamentul Sudic anunțase anterior, în ianuarie, o operațiune numită Southern Spear. Un anunț făcut la acea vreme preciza că operațiunea va utiliza „nave robotizate de suprafață cu autonomie îndelungată, mici ambarcațiuni robotizate de interceptare și aeronave robotizate cu decolare și aterizare verticală” pentru a sprijini operațiunile de combatere a traficului de droguri.

Portavionul USS Gerald R Ford, considerat de Marina SUA drept „cea mai capabilă, adaptabilă și letală platformă de luptă din lume”, a sosit în Caraibe săptămâna aceasta, în contextul unei amplificări masive a resurselor militare americane în regiune.

Trump a primit o gamă largă de opțiuni pentru Venezuela, inclusiv atacuri aeriene asupra instalațiilor militare sau guvernamentale și rutelor de trafic de droguri, sau o încercare mai directă de a-l elimina pe Maduro. CNN a relatat anterior că președintele lua în considerare planuri de a viza punctele de fabricare a cocainei și rutele de trafic de droguri din Venezuela.

Este, de asemenea, posibil ca el să decidă să renunțe la orice acțiune. Oficialii administrației au declarat săptămâna trecută legiuitorilor că SUA nu au o justificare legală care să susțină atacurile împotriva oricăror ținte terestre – deși este posibil să poată genera una.

Trump a declarat recent pentru emisiunea „60 Minutes” a CBS că nu ia în considerare atacuri în Venezuela, deși anterior părea deschis la această idee.

În cadrul întâlnirilor, președintele s-a arătat reticent în a ordona acțiuni care ar putea eșua sau ar putea pune în pericol trupele americane, potrivit unor persoane familiarizate cu această chestiune.