Lukașenko acuză Occidentul de război hibrid și spune că Lituania „a venit cu o scuză absurdă” pentru închiderea frontierei

Președintele belarus Aleksandr Lukașenko a declarat marți decizia Lituaniei de a închide frontiera este o „farsă nebunească” și a acuzat Occidentul că poartă un război hibrid împotriva Belarusului și a Rusiei, transmite Reuters.

După seria de baloane care au traversat frontiera dinspre Belarus săptămâna trecută, autoritățile lituaniene au avertizat luni că le vor doborî și au anunțat că punctele de trecere a frontierei dintre cele două țări vor fi închise, cu excepția cazurilor când este vorba despre diplomați sau cetățeni ai UE care părăsesc țara vecină.

Statul baltic a spus că baloanele, care i-au întrerupt în mod repetat traficul aerian, sunt trimise de contrabandiști care transportă țigări în UE, dar l-a acuzat pe Lukașenko, un aliat al președintelui rus Vladimir Putin, că nu a oprit această practică.

Lituania a calificat luni zborurile drept atacuri hibride, în timp ce UE a spus la rândul său că baloanele reprezintă o „amenințare hibridă”.

Reacția lui Lukașenko

Președintele Belarusului a numit închiderea frontierei o „farsă nebunească” și a acuzat Lituania că „a venit cu o scuză absurdă, aceste baloane, banale chiar și pentru o țară mică precum Lituania”.

Totodată, el a susținut că desfășurarea rusească de rachete balistice Oreșnik din Belarus a fost un răspuns la o escaladare din partea Occidentului. Nu este clar când a fost desfășurată arma, cu toate că racheta a făcut parte din execițiile militare comune ruso-belaruse de luna trecută.

Lukașenko a acuzat Europa și SUA că sunt angajate într-un război hibrid împotriva Belarusului și Rusiei, susținând că Europa însăși este cea care pierde.

„Acesta este secolul XXI: ceruri închise, sârmă ghimpată și o respingere completă a disidenței”, a spus Lukașenko, care în 2023 a respins acuzațiile conform cărora este ultimul dictator al Europei.

Adversarii lui Lukașenko, cei mai mulți dintre ei aflați acum în străinătate, spun că acesta a trucat alegerile și i-a cedat lui Putin suveranitatea Belarusului. Președintele belarus îl numește pe omologul rus „fratele său mai mare”.

Lukașenko și susținătorii săi neagă că ar fi trucat alegerile și spun că majoritatea alegătorilor îl susțin pentru că a condus Belarusul prin turbulențele din anii care au urmat destrămării Uniunii Sovietice din 1991.

„Nu avem nevoie de nicio Europă”

El a mai susținut că europenii cereau Belarusului să prezinte scuze pentru baloane și că Minskul ar fi făcut-o dacă ar fi fost responsabil pentru această situație, dar că Lituania ar trebui să afle cine primește astfel de transporturi.

Aleksandr Lukașenko a respins drept absurde acuzațiile politicienilor occidentali conform cărora Rusia și Belarus ar putea încerca să atace sau chiar să ocupe Polonia și statele baltice.

„Este un nonsens total”, a spus președintele belarus. „Nu avem nevoie de nicio Europă

, Paris sau Londra, sau chiar Lituania, sau Polonia, Vilnius și Varșovia. Pur și simplu nu avem nevoie de ele”, a mai spus el.