Lukașenko spune că nici Rusia nu poate câștiga războiul din Ucraina: „Rămân fără oameni”

Vladimir Putin alături de Aleksandr Lukașenko în timpul unei vizite pe care acesta a efectuat-o în Rusia în ianuarie 2024, FOTO: Kommersant Photo Agency / ddp USA / Profimedia Images

Președintele belarus Alexander Lukașenko, unul dintre cei mai apropiați aliați ai liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, a declarat într-un interviu publicat luni că Rusia și Ucraina trebuie să ajungă la un compromis pentru a pune capăt războiului, transmite Reuters.

Lukașenko, a cărui țară și-a îmbunătățit relațiile cu Washingtonul, a mai spus că nu exclude posibilitatea unei întâlniri cu președintele american Donald Trump.

Lukașenko a declarat pentru postul de televiziune Al Arabiya că este clar că victoria pe câmpul de luptă este nerealistă pentru ambele părți în războiul dintre Rusia și Ucraina, deși a afirmat că forțele ruse continuă să avanseze.

„Rămân fără oameni”

„Astăzi, trebuie să recurgem la orice măsuri pentru a ajunge la un acord pașnic prin compromisuri. Pe termen lung”, a spus el în interviu, care a fost republicat de agenția de știri belarusă Belta.

„Dacă ambele părți își dau seama… că nu se poate merge mai departe, altfel va urma o escaladare și o situație și mai gravă… Dacă acest lucru va fi conștientizat de combatante și de susținătorii lor, înseamnă că se poate ajunge la un compromis”, a afirmat el.

Deși forțele ruse „avansează pas cu pas” în fața apărării puternice a Ucrainei, ambele părți se confruntă cu o lipsă de personal, a spus președintele Belarusului.

„Rușii se confruntă cu această penurie. Poate nu la fel ca în Ucraina, dar există. Dar aceasta este problema principală a acestui conflict – rămân fără oameni”, a declarat Lukașenko.

Lukașenko: Ucraina nu trebuie să se teamă de noi

El a afirmat în repetate rânduri că forțele belaruse nu vor fi mobilizate în conflictul din Ucraina, adăugând totodată că Rusia și Belarus se vor apăra împreună.

Zelenski a declarat că forțele ucrainene și-au îmbunătățit pozițiile pe câmpul de luptă în ultimele luni și a sugerat că noi atacuri rusești ar putea fi lansate de pe teritoriul belarus.

Lukașenko a declarat pentru Al Arabiya că Ucraina nu are nimic de temut din partea țării sale.

„Absolut nimic de temut. Absolut. Ei știu asta, soldații știu asta. Poporul ucrainean știe asta. Această teamă este stârnită de ambiții politice”, a spus el.

Întrebat de Al Arabiya despre perspectiva unei întâlniri cu Trump, Lukașenko a spus: „Nu exclud o astfel de întâlnire.”

Dar orice întâlnire, a spus el, nu ar trebui să se limiteze la probleme legate de drepturile omului, cum ar fi eliberarea prizonierilor. Lukașenko a eliberat sute de deținuți considerați prizonieri politici de către grupurile pentru drepturile omului, un proces care s-a accelerat sub administrația Trump.