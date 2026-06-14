„Luna Bucureștilor”, grandioasa sărbătoare uitată, cu care alegorice pe Calea Victoriei. Cine venea „din provincie” avea reducere la biletul de tren

FOTO I A fost odată “Luna Bucureștilor”, grandioasă sărbătoare, cu defilarea carelor alegorice pe Calea Victoriei. Cei din provincie aveau reduceri de 75% la CFR. În imagine, carele alegorice ale muncii,. 26 mai 1935. Foto: PMB, Biroul Fotografic, apud Cornel Dusescu.

În perioada interbelică, de la începutul lunii mai și până în iunie, orașul se bucura de o serbare unică, impresionantă prin abundența și amploarea manifestărilor: “Luna Bucureștilor”.

Cea mai mare pierdere din această perioadă pentru București rămâne demolarea pavilioanelor permanente din parcul “Carol al II-lea” (Herăstrău), ridicate cu prilejul “Lunii Bucureștilor”.

Regimul Dej a șters orice urmă a realizărilor “Lunii Bucureștilor” din Herăstrău. Clădirile, proiectate de mari arhitecți, au dispărut din motive politice.

Citește, pe B365.ro, despre „Luna Bucureștilor, oglinda țării”, proiect cultural și urbanistic dat uitării, sărbătoare inițiată de Alexandru G. Donescu, Primarul Capitalei.