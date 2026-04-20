„Luni de instabilitate”, iar România riscă să fie „aruncată într-o criză politică”. Decizia PSD, prin ochii presei internaționale

Partidul Social Democrat din România (PSD), principala forță parlamentară a țării, a decis luni să își retragă sprijinul politic pentru premierul liberal Ilie Bolojan, decizia fiind relatată pe larg de agențiile internaționale de presă, care anticipează o perioadă de criză și instabilitate pentru țara noastră, scrie Agerpres.

Reuters: Retragerea sprijinului va declanșa probabil luni de instabilitate ce vor pune în pericol fondurile UE și ratingul de credit al țării

Social-democrații aflați la guvernare în România au votat luni să își retragă sprijinul pentru prim-ministrul liberal Ilie Bolojan și i-au cerut să demisioneze, ceea ce va declanșa probabil luni de instabilitate ce vor pune în pericol fondurile UE și ratingul de credit al țării, a comentat agenția Reuters.

Guvernul de coaliție al lui Bolojan, format din patru partide proeuropene, s-a constituit în urmă cu 10 luni, după alegeri prezidențiale polarizante, în încercarea de a izola extrema dreaptă aflată în ascensiune. Aceste partide s-au confruntat constant pe tema măsurilor de reformă.

Agențiile de rating au menținut România pe ultimul nivel al categoriei de investiții după ce guvernul Bolojan a majorat taxele și a început reducerea cheltuielilor de stat pentru a diminua cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană, dar au avertizat că instabilitatea politică reprezintă un risc major.

Eșecul implementării unor reforme suplimentare până în august ar însemna pierderea de către România a aproximativ 11 miliarde de euro din fondurile UE pentru redresare și reziliență, adică aproximativ jumătate din alocarea totală primită de la Bruxelles. De asemenea, țara trebuie să semneze contracte de apărare în valoare de 16,6 miliarde de euro în cadrul noii inițiative de reînarmare a UE, SAFE.

Diferențele de randament ale obligațiunilor românești în dolari și cu scadența în 2036 s-au mărit cu 28 de puncte de bază, ajungând la 256 de puncte de bază în tranzacțiile de luni, față de 228 de puncte de bază înregistrate la 15 aprilie.

Nu au existat comentarii imediate din partea agențiilor de rating Moody’s, S&P sau Fitch cu privire la evoluțiile politice.

Eoghan McDonagh, manager de portofoliu la Allianz Global Investors, a declarat că investitorii au apreciat eforturile guvernului Bolojan de a stabiliza finanțele statului.

„Orice abatere de la acest parcurs reformist – adică plecarea lui Bolojan din funcție – ar fi percepută negativ de piețe, de aici și recenta lărgire a diferențelor de randament”, a spus el.

Bolojan, despre care sondajele arată că este cel mai respectat politician din guvernul de coaliție, a declarat duminică târziu că va numi miniștri interimari din actualul cabinet, care pot prelua portofoliile redistribuite pentru 45 de zile.

Partidul de opoziție Alianța pentru Unirea Românilor (catalogat drept partid de extremă-dreapta), care conduce în toate sondajele de opinie, a anunțat că va depune o moțiune de cenzură în mai. Social-democrații au declarat că ar putea, la rândul lor, să recurgă la aceeași procedură.

Dacă cele două partide ar susține moțiunile celuilalt, guvernul ar cădea, deschizând calea unor săptămâni de negocieri prelungite între partide pentru formarea unei noi coaliții.

O majoritate guvernamentală pro-europeană nu poate exista fără social-democrați, cel mai mare partid din parlament, cu 28% din mandate, potrivit Reuters.

Președintele țării, Nicușor Dan, care nominalizează prim-ministrul, a declarat că cele patru partide din coaliție nu au altă opțiune decât să continue guvernarea. El a exclus numirea unui premier susținut de extrema dreaptă.

România nu a organizat niciodată alegeri parlamentare anticipate.

AFP: Retragerea sprijinului acordat prim-ministrului liberal Ilie Bolojan riscă să arunce țara într-o criză politică

Social-democrații români, principala forță parlamentară a țării, au votat luni aproape în unanimitate pentru retragerea sprijinului acordat prim-ministrului liberal Ilie Bolojan, ceea ce riscă să arunce țara într-o criză politică dacă își confirmă decizia, a scris France Presse.

Guvernul condus de Bolojan a adoptat o serie de măsuri nepopulare, precum majorarea impozitelor, pentru a combate cel mai mare deficit din Uniunea Europeană, atrăgând nemulțumirea PSD, care își vede baza electorală erodată de extrema dreaptă.

Înainte de vot, Bolojan exclusese posibilitatea de a demisiona.

Acest bărbat de 57 de ani, care și-a construit o reputație de reformator preocupat să reducă risipa banului public și să atragă fonduri europene, a fost criticat pentru „inflexibilitatea” lui.

Președintele României, Nicușor Dan, a dat asigurări luni că, în ciuda „turbulențelor politice”, țara va rămâne pe drumul cel bun în ceea ce privește finanțele și accesul la fonduri europene, consemnează agenția.

„Continui să sper că vom găsi o formulă care să ne permită să menținem un guvern solid și pro-occidental pentru România”, a adăugat Dan.

Dacă noi reforme nu vor fi implementate până în august, atunci România ar putea pierde miliarde de euro din fondurile europene, a avertizat AFP.

EFE: Criză în coaliția de guvernare de la București

Partidul Social Democrat și-a retras luni sprijinul pentru prim-ministrul României, conservatorul Ilie Bolojan, ceea ce a provocat o criză în coaliția de guvernare formată din social-democrați, liberali, centriști și partidul minorității maghiare din țară, a scris agenția spaniolă de presă EFE.

Un procent de 97,7% dintre cei 5.000 de lideri ai PSD care au participat la o consultare internă au votat în favoarea ruperii relațiilor cu șeful guvernului, pe care îl acuză de lipsă de dialog și de o austeritate excesivă pentru redresarea finanțelor publice.

Potrivit social-democraților, măsurile de austeritate promovate de Bolojan provoacă o scădere puternică a puterii de cumpărare a cetățenilor, în condițiile în care România are unul dintre cele mai mari deficite bugetare din Uniunea Europeană.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a explicat la București, în fața susținătorilor săi, că actualul guvern multicolor nu mai oferă speranță cetățenilor și a subliniat că stabilitatea într-o coaliție este benefică doar atunci când aduce prosperitate.

„Am intrat în această coaliție cu bună-credință, concepută ca un scut împotriva populismului. Fiind singurul partid de stânga, am vrut să fim parte a soluției”, a declarat Grindeanu, referindu-se la rezultatul electoral puternic al partidului eurocritic și populist AUR la alegerile din 2024.

La acele alegeri, AUR a fost al doilea cel mai votat partid, după PSD și înaintea PNL, partidul liberal-conservator al actualului prim-ministru.

După anunțul de astăzi, Bolojan ar putea rămâne la putere cu un nou guvern susținut de AUR, iar PSD ar trece în opoziție.

Totuși, varianta cea mai vehiculată de presa română este ca Bolojan să fie demis printr-o moțiune de cenzură și să fie refăcută coaliția PSD-PNL cu un alt prim-ministru liberal, notează EFE.

Prim-ministrul român subliniase înaintea votului intern din PSD că nu are intenția să facă un pas înapoi și nici să demisioneze.