Luptă pentru succesiune ca-n filme după moartea celui mai tânăr rege din lume în momentul urcării pe tron

Regatul Tooro de pe teritoriul Ugandei a fost aruncat joi într-o dispută privind succesiunea demnă de filmele de la Hollywood, după ce familia regretatului rege Oyo Nyimba a respins alegerea făcută de membrii clanului, care au desemnat un prezentator de știri pentru a-i succeda, relatează Reuters.

Deși Uganda este o republică constituțională, țara are mai multe regate străvechi ai căror conducători sunt venerați ca simboluri ale tradiției și exercită o influență socială considerabilă.

Regele Oyo a devenit cel mai tânăr monarh în exercițiu din lume atunci când a urcat pe tron în 1995, la vârsta de 3 ani. El a murit pe 27 august la vârsta de 34 de ani, în timp ce urma un tratament pentru cancer în Statele Unite. Înmormântarea sa este programată pentru sâmbătă.

Un prezentator de știri, desemnat noul rege

Comitetul pentru succesiune al clanului regal a anunțat miercuri că l-a ales pe prințul Edward Rukidi Kijanangoma, prezentator și redactor de știri la postul public de televiziune UBC, drept noul rege. Kijanangoma este văr al regretatului rege.

Însă prințesa Ruth Komuntale, sora lui Oyo, a declarat într-o conferință de presă pe care a susținut-o la câteva ore după anunțul comitetului că testamentul fratelui său prevedea ca fiul acestuia să-i succeadă.

Purtătorul de cuvânt al regatului a făcut publică o copie a porțiunii relevante din testament, datat 14 septembrie 2022. În acesta se precizează: „Declar și dispun prin prezenta că, dacă la data morții mele voi fi supraviețuit de un fiu recunoscut în mod legal ca fiind fiul meu biologic, îl numesc pe acesta moștenitorul meu la Tronul Regatului Tooro”.

Regina Kemigisa, mama lui Oyo, a condamnat joi dimineața un „grup autoproclamat de membri ai clanului” care a ales un nou rege, deși testamentul le fusese citit cu doar câteva ore înainte.

Ea a afirmat că armata Ugandei a îndepărtat, de asemenea, fără înștiințare, gărzile regale de la palat și a plasat familia în arest la domiciliu.

Un purtător de cuvânt al armatei ugandeze nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii din partea Reuters.

Regele Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV. Foto: Marc Hofer / AP / Profimedia

Identitatea fiului lui Oyo, necunoscută

Regele Oyo, ambasador al bunăvoinței al Organizației Națiunilor Unite, care a militat pentru combaterea HIV și SIDA, nu s-a căsătorit niciodată, iar în spațiul public nu era cunoscut ca acesta să fi avut copii.

Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki, prim-ministrul regatului Tooro, a dezvăluit existența presupusului fiu într-un mesaj pe care l-a publicat pe rețelele sociale în data de 27 august, cel prin care a anunțat moartea lui Oyo.

El a spus că regretatul rege a lăsat în urmă „un prinț drept moștenitor al său, a cărui identitate va fi dezvăluită oficial la momentul potrivit”.

Apel la calm în regat

Andrew Mwenda, un jurnalist ugandez proeminent și rudă a familiei regale, a scris joi pe „X” că familia lui Oyo nu a putut prezenta o fotografie a presupusului fiu și a refuzat să ofere detalii despre familia mamei băiatului.

El a adăugat că în Tooro fiul unui rege poate să-i succeadă acestuia doar dacă s-a născut dintr-o regină căsătorită oficial cu regele. Prim-ministrul Armstrong a făcut joi apel la calm din partea tuturor celor implicați în dispută.

„Va exista timp pentru a examina Testamentul, pentru a-i asculta pe cei care susțin o poziție diferită și pentru a lua în considerare obiceiurile noastre, legislația aplicabilă și instituțiile competente prin care ar trebui stabilită succesiunea”, a scris el pe X.

„Acest proces ar trebui să se desfășoare cu calm și în mod credibil, nu prin anunțuri concurente, confruntări sau încercări de a impune o situație de fapt în timp ce Regele nostru încă își așteaptă înmormântarea”, a îndemnat el.