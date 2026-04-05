Mesajul emoționant al Echipei Naţionale a României pentru fostul selecționer

Conferință de presă la sediul Federației Române de Fotbal în care este prezentat Mircea Lucescu ca fiind noul antrenor al echipei naționale de fotbal, în București, 6 august 2024. Inquam Photos / George Călin

Echipa Naţională a României a transmis, duminică, un mesaj emoționant pentru fostul selecţioner Mircea Lucescu, internat la Terapie Intensivă.

„Există uneori momente în fotbal când scorul de pe tabelă nu mai contează, iar singura victorie pentru care luptăm este cea a vieţii. Astăzi e unul dintre acele momente, iar gândurile noastre, ale tuturor, se îndreaptă către omul care a modelat destine, a construit generaţii şi a pus România pe harta mare a fotbalului mondial. Suntem o echipă, o singură inimă, iar inima aceasta bate astăzi pentru dumneavoastră! Dorim să putem să vă transmitem toată energia şi forţa de care aveţi nevoie. Luptaţi, domnule Lucescu!”, a scris echipa naţională a României pe pagina de Facebook.

Diagnosticul lui Mircea Lucescu

Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, este internat la Spitalul Universitar din București din 29 martie, după ce i s-a făcut rău înaintea antrenamentului echipei naționale de fotbal.

El urma să fie internat vineri, 3 aprilie, însă a suferit un infarct miocardic acut, a anunțat Spitalul Universitar. În noaptea de sâmbătă spre duminică, Mircea Lucescu a fost transferat la Terapie Intensivă, după ce starea i s-a agravat.

„Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de gardă din secția de cardiologie.

Duminică, în cursul nopții, aritmiile au devenit severe și nu au mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutățit, necesitând transferul in secția de Anestezie și Terapie Intensivă.

În prezent, nu sunt elemente noi de evoluție. Vom reveni public daca situația va impune acest lucru.

Facem apel la respectul tuturor pentru intimitatea si demnitatea oricărui pacient internat in SUUB”, a transmis Spitalul Universitar duminică dimineață, într-un comunicat de presă.

În urmă cu o săptămână, Mircea Lucescu a fost transportat și internat la Spitalul Universitar, după ce a suferit o tahicardie ventriculară la antrenamentele dinaintea partidei cu Slovacia (0-2), de marți. El trebuia să fie externat vineri, când a suferit însă un infarct miocardic acut.