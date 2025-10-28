Sunt însărcinată și tocmai am aflat că sufăr de boală cronică de rinichi, dar sunt dispusă să lupt până la capăt

M-am așezat pe marginea patului, cu testul de sarcină în mână, iar inima îmi bătea nebunește. Bucuria s-a amestecat cu frica, dar niciun sentiment nu se compara cu vestea ce urma să vină: am boală cronică de rinichi.

Am simţit că ameţesc. Totul părea să se prăbușească. Îmi amintesc că mă gândeam: îmi doresc atât de mult acest copil, dar…cum voi face față unei sarcini în timp ce mă confrunt cu şedinţe de dializă, analize și incertitudini? Era un sentiment copleșitor, care m-a făcut să ma întreb dacă sunt suficient de puternică.

Mă numesc Adela. Şi nu sunt un personaj real, dar povestea mea este.

Citește continuarea articolului pe Totuldespremame.ro

Articol susținut de Fresenius Medical Care