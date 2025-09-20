„M-am închis în studio și am scris o piesă cap-coadă, fără să răsuflu”. Reacția unei artiste care ne-a reprezentat la Eurovision când a aflat câte femei au fost ucise de parteneri în România

Cunoscută pentru participarea la Eurovision în urmă cu 8 ani, unde s-a clasat pe locul 7, artista Ilinca Băncilă a lansat de curând piesa „Femme Fatale”, inspirată de creșterea alarmantă a numărului cazurilor de femei care au murit în urma violenței domestice. „Am scris piesa în ziua în care am aflat că numărul femicidelor din 2025 a ajuns la 29. M-am închis în studio și am scris-o cap-coadă, fără să răsuflu, pentru prima dată în viața mea”, povestește artista în interviul pentru publicul HotNews.

În România, 40 de femei au fost ucise doar în acest an. Au murit în urma violenței domestice, în locuri care ar fi trebuit să fie sigure: în propria casă, în fața copiilor, în fața vecinilor sau după ce ceruseră deja ajutorul statului. Unele aveau la ele ordinul de protecție în buzunar. Pentru ele, documentul nu a fost decât o hârtie fără valoare.

De curând, Ministerul Justiției a anunțat că va lansa o consultare publică pentru introducerea femicidului în Codul penal. Până la schimbările legislative, violența domestică rămâne însă o constantă tristă a vieții în România pentru milioane de femei.

Artista clujeancă ILINCA (27 ani) a ales să răspundă prin muzică la această problemă a femeilor. Cunoscută pentru vocea sa puternică, pentru yodelling-ul cu care a cucerit publicul la Eurovisionul din 2017 (unde a obținut locul 7, cel mai bun rezultat al României din ultimii zece ani), ea a lansat de curând piesa „Femme Fatale”, inspirată de creșterea alarmantă a cazurilor de violență împotriva femeilor din România și de protestele recente care cer protecție, dreptate și schimbare.

„Mă simt oarecum renăscută. Simt că „Femme Fatale” reprezintă un nou început pentru mine, cu vulnerabilitate și sinceritate în muzica mea, două lucruri la care am tânjit de ceva timp”, spune artista.

Piesa s-a născut într-un moment de revoltă.

„Am scris Femme Fatale în ziua în care am aflat că numărul femicidelor din 2025 a ajuns la 29. M-am închis în studio și am scris o piesă cap-coadă, fără să răsuflu, pentru prima dată în viața mea. Știam exact ce vreau să spun: Mi-a fost fatal să mă nasc femeie nu este o metaforă — este realitatea crudă a multora dintre noi. Inițial, titlul piesei era 29, titlu pe care ulterior l-am schimbat, nu din motive artistice, ci pentru că numărul cazurilor a crescut la 30.”, povestește ILINCA.

Pentru artistă, această piesă manifest nu este doar o declarație artistică, ci o încercare de a da voce unei realități colective. „Am vrut ca piesa să fie mai mult decât o poveste sau o emoție personală, să fie o voce colectivă, un strigăt de atenționare. Este felul meu de a transforma furia și neputința în artă, dar și o invitație la dialog și la schimbare.”

„Cred că vocea artiștilor poate produce schimbare”

Ilinca Băncilă. FOTO: Eduard Diaconu

Frica, spune ea, este o prezență permanentă în viața femeilor din România. „De la lucruri aparent mărunte, cum ar fi mersul singură seara pe stradă sau urcatul într-un taxi, până la situații mai grave, există tot timpul acel sentiment că trebuie să fii atentă, să te protejezi, să ai un plan de rezervă. Din păcate, în România multe femei trăiesc cu această tensiune zilnică.”

De aceea, crede că artiștii au un rol esențial. „Cred că vocea artiștilor poate produce schimbare, poate nu întotdeauna imediat și direct, dar cu siguranță prin felul în care reușește să atingă conștiința oamenilor. Muzica are puterea de a trezi emoții, de a deschide discuții și de a crea solidaritate. Îmi doresc ca piesa mea să aducă vizibilitate asupra problemei femicidului și a violenței împotriva femeilor, să facă oamenii să reflecteze și să vorbească mai mult despre asta. Dacă reușește să miște ceva în sufletul ascultătorului sau să încurajeze măcar o femeie să nu mai accepte abuzul, pentru mine înseamnă că și-a atins scopul”, spune ea.

ILINCA nu se ferește să își asume eticheta de artistă feministă: „Pentru mine feminismul înseamnă drepturi egale și o viață trăită fără frică. Până la urmă, a fi feministă nu înseamnă a exclude pe cineva, ci a cere respect și siguranță pentru toate femeile.”

„Femeile mor chiar și cu ordinul de restricție în buzunar”

Manifestație în Piața Victoriei față de violența împotriva femeilor. Foto: Adelina Mărăcine

Având în vedere dezbaterea anunțată de Ministerul Justiției, pentru mărirea pedepsei pentru femicid, printre altele, ILINCA spune:

„M-a șocat și m-a înfuriat că femeile mor chiar și cu ordinul de restricție în buzunar. E revoltător faptul că o femeie își pune încrederea într-un document emis de autorități și totuși ajunge să fie ucisă. Arată cât de fragile sunt mecanismele de protecție în țara noastră. Este dovada că avem nevoie de o schimbare profundă, nu doar pe hârtie, ci în felul în care funcționează instituțiile și în modul în care societatea privește violența împotriva femeilor”.

Includerea unui mesaj social în piesele ei nu se oprește la această piesă. După colaborarea cu Gadjo Dilo pentru albumul „Balkan Mama”, artista pregătește primul său album solo.

„Albumul meu solo va fi o călătorie personală, cu multe fațete. Piesa Femme Fatale este într-adevăr un manifest social, dar pe album nu voi rămâne doar în această zonă. Voi explora teme precum iubirea, vulnerabilitatea, bucuria, dar și rădăcinile mele culturale. Mi-am dorit ca albumul să fie ca un film al vieții mele, cu momente dramatice, dar și cu pasaje luminoase, de sărbătoare. Cred că mesajul social va rămâne prezent ca un fir roșu, pentru că face parte din cine sunt, dar voi lăsa loc și pentru emoții universale în care fiecare ascultător să se poată regăsi.”

La final, ILINCA ne mai spune că pentru ea libertatea artistică înseamnă să spui adevărul, chiar și atunci când doare. „Pentru mine înseamnă să pot să spun povești adevărate, chiar și atunci când sunt incomode. Libertatea artistică este spațiul unde pot îmbina rădăcinile mele culturale cu prezentul, unde pot experimenta sunete, emoții și mesaje fără să mă simt constrânsă de reguli comerciale sau sociale.”

De asemenea, ea mai adaugă că mesajul pentru publicul ei feminin este să-și facă vocea auzită: „Să nu se lase reduse la tăcere. Chiar dacă societatea încearcă uneori să le impună limite, ele au dreptul să viseze, să creeze și să trăiască liber. Puterea lor este reală și nimeni nu are voie să le-o ia”.