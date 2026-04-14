„Mă întristează că a pierdut”. Prima reacție de la Casa Albă la înfrângerea lui Viktor Orban

Vicepreședintele american JD Vance a reacționat luni după schimbarea de putere de la Budapesta. Acesta și-a exprimat regretul pentru rezultatul scrutinului, dar a confirmat disponibilitatea SUA de a lucra cu noul premier, Péter Magyar, potrivit News.ro.

„Mă întristează faptul că a pierdut, dar sunt sigur că vom colabora foarte bine cu viitorul prim-ministru maghiar”, a declarat JD Vance la postul Fox News.

Reacția vine la câteva zile după ce vicepreședintele american s-a deplasat personal la Budapesta pentru a-i oferi sprijinul Statelor Unite lui Viktor Orban.

Întrebat dacă a meritat să facă această deplasare, vicepreședintele a descris activitatea lui Orban drept „transformatoare” pentru Ungaria, după 16 ani la putere.

„Dar unul dintre motivele pentru care am decis să facem asta nu este faptul că nu ştim să interpretăm sondajele”, a explicat Vance. „Ştiam cu siguranţă că existau şanse foarte mari ca Viktor să piardă acele alegeri.”

Oficialul american a justificat susținerea prin poziția fostului premier față de Uniunea Europeană. „Am făcut-o pentru că el este unul dintre puţinii lideri europeni pe care i-am văzut dispuşi să se opună birocraţiei de la Bruxelles, care a fost foarte, foarte dăunătoare pentru Statele Unite.”

„Când vezi un birocrat european care se ia de o companie americană, uneori singurul vot împotrivă, singurul vot pentru a proteja interesul american, a fost cel al lui Viktor Orban”, a continuat el.

Vicepreședintele a subliniat că vizita a vizat, în primul rând, parteneriatul pe termen lung: „Nu am mers acolo pentru că ne aşteptam ca Viktor să câştige alegerile fără probleme. Am mers pentru că era corect să susţinem o persoană care ne-a fost alături de foarte mult timp.”

„Aşadar, nu a fost vorba despre Rusia şi, în esenţă, nu a fost vorba despre Europa. A fost vorba despre Statele Unite şi despre faptul că el a fost un partener bun atât pentru mine şi pentru preşedinte personal, cât şi pentru Statele Unite”, a continuat el.

JD Vance a concluzionat că deplasarea a fost oportună în ciuda rezultatului electoral: „Nu a fost deloc o călătorie rea, pentru că merită să fii alături de oameni, chiar dacă nu câştigi fiecare cursă”.

Partidul Tisza, condus de Péter Magyar, a câștigat alegerile duminică, obținând o majoritate de 138 de mandate din cele 199 ale Parlamentului maghiar.