Machiaj delicat, dar de efect? Da, se poate!

Machiajul soft, delicat, discret este acela care pune în valoare frumusețea naturală, fără a încărca tenul. Tehnica aplicării, pregătirea tenului și produsele potrivite vă vor ajuta să obțineți un astfel de machiaj. Poate fi purtat atât la serviciu, la ieșirile cu prietenii, cât și la evenimentele speciale. Scopul este de a scoate în evidență trăsăturile, păstrând în același timp aspectul sănătos și radiant al pielii.

Pe lângă pregătirea tenului, care este o bază foarte importantă în ce privește machiajul ce urmează a fi aplicat, produsele utilizate sunt foarte importante. Formulele alese trebuie să fie skin-friendly, să nu încarce și să nu irite pielea, timpul de aplicare să nu fie unul foarte lung, formulele să fie versatile. Este musai să lăsați întotdeauna loc pentru acel „touch” strălucitor, însă discret, mai ales atunci când trebuie să onorați o invitație la un eveniment special.

Începeți cu un ten curat și hidratat

Pentru aplicarea make-upului, este important să începeți cu un ten curat și hidratat, astfel încât rezultatul obținut să fie chiar machiajul dorit. Pentru curățare, folosiți un produs cu o formulă blândă, care să îndepărteze impuritățile fără a agresa pielea. Apoi aplicați un strat subțire din crema hidratantă preferată, cea pe care o folosiți în mod obișnuit.

Puteți utiliza și o bază de machiaj (primer), unul dintre elementele esențiale care vă va ajuta să obțineți un aspect natural, fin, impecabil. Mai mult, utilizarea unei baze înainte de aplicarea machiajului oferă numeroase beneficii: estompează porii, liniile fine, roșeața și imperfecțiunile și acționează ca o barieră între piele și produsele de machiaj. De asemenea, baza de machiaj ajută și la prelungirea rezistenței machiajului!

De ce să alegeți un fond de ten care se adaptează nuanței tenului?

Alegerea și aplicarea fondului de ten trebuie făcute în funcție de tipul tenului și de rezultatul dorit. Fondurile de ten lichide, care se adaptează nuanței pielii, oferă întotdeauna un look delicat, au acoperire medie, hidratează tenul, îl uniformizează, însă în același timp îi conferă un finish natural și luminos.

Puteți opta cu succes pentru LAVERTU Fond de ten cu adaptare a culorii, nuanța Light. Este conceput pentru a pune în valoare frumusețea naturală, adaptându-se tonului pielii pentru un finisaj delicat și uniform. Are o textură fină, aerată, asigurând o acoperire medie, netedă. Este îmbogățit cu vitamina E și un complex hidratant, formula fiind potrivită chiar și pentru pielea foarte sensibilă.

Cum puteți machia ochii pentru un look natural, dar cu stil?

Machiajul ochilor trebuie să fie delicat și bine conturat, completând astfel rezultatul. Folosiți fard de pleoape în nuanțe neutre, precum bej, taupe sau un maro deschis. Aplicați un rimel maro sau un rimel transparent pentru a oferi genelor o curbare naturală, fără a le încărca. Aranjați sprâncenele folosind un gel special, pentru un aspect îngrijit și o formă bine definită. Un machiaj subtil al ochilor conferă privirii un aspect odihnit, natural și rafinat.

Și buzele au nevoie de machiaj

Buze pline, strălucitoare, dar totuși un rezultat natural? Da! Luciurile de buze sau glossurile hidratează, conferă volum, pentru buze mai pline, și creează un aspect fresh, dar în același timp classy. În egală măsură sunt foarte versatile, pentru că pot fi aplicate singure, însă și peste un ruj sau creion de buze, pentru o nuanță un pic mai intensă.

LAVERTU Balsam regenerator de buze în culoare adaptativă hidratează și evidențiază buzele, conferindu-le o nuanță naturală și un luciu radiant. Are o formulă ușoară, delicată, se adaptează pH-ului pielii, intensificând culoarea naturală a buzelor, pentru un efect unic. Este îmbogățit cu uleiuri naturale, combinând proprietățile hidratante ale unui ulei cu strălucirea unui gloss.

Folosiți un iluminator pentru accente subtile

Un iluminator subtil va conferi, după cum îi spune și numele, acel aspect luminos, specific stilului de machiaj „clean girl”. Fie că alegeți unul sub formă de pudră, cremă, stick, va pune chipul în evidență, trăsăturile vor deveni mai proeminente, însă într-un mod discret, diafan.

Tip & trick: rujul care își schimbă culoarea

Rujurile care își schimbă culoarea au revenit în atenția publicului. Sunt versatile, rezistente la apă și la transfer și pot fi purtate pe buze de dimineață până seara.

Rujul LAVERTU Excellent, nuanța 102, se adaptează pH-ului buzelor, dezvăluind o nuanță unică de roz, perfect personalizată. Este îmbogățit cu ceară naturală de albine și ingrediente hrănitoare, menține buzele catifelate, hidratate și protejate, combinând îngrijirea oferită de un balsam cu rezistența unui ruj.

Întrebări frecvente despre machiajul delicat

Cum pot obține un machiaj cu aspect natural pentru o întâlnire pe Zoom?

Folosiți un fond de ten cu textură ușoară, farduri de pleoape în nuanțe neutre și discrete, un blush cu aspect natural și un ruj în nuanțe deschise. Evitați pudra aplicată în strat gros, deoarece pe camera video ar putea crea un aspect încărcat.

Este potrivit un machiaj discret pentru evenimente speciale?

Un machiaj discret poate fi pus în valoare prin adăugarea unui iluminator, a unor nuanțe mai puternice pe buze și a unor particule strălucitoare fine pe pleoape, păstrând în același timp o bază naturală.

Care este diferența dintre un machiaj discret și stilul „fără machiaj”?

Machiajul discret pune în evidență trăsăturile cu o acoperire minimă, în timp ce stilul „fără machiaj” urmărește un aspect cât mai apropiat de cel natural, ca și cum nu ați purta deloc make-up.

Pot cumpăra din farmacie produse de make-up?

În farmaciile Catena veți întâlni farmaciști profesioniști, foarte bine pregătiți, gata să vă vină în ajutor și să ofere consiliere în ce privește produsele potrivite fiecărui tip de piele, dar și despre produsele de make-up cu formule delicate, non-comedogene, potrivite pentru un machiaj soft, delicat. Farmaciștii vă pot oferi informații despre rezistența produselor, pașii de aplicare și ingrediente. Veți beneficia de sfaturi profesioniste și recomandări personalizate.

În plus, pentru că frumusețea și sănătatea merg mână-n mână, aveți la dispoziție o gamă variată de produse farmaceutice, vitamine și suplimente alimentare.

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Articol susținut de Catena