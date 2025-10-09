Macron anunță când va desemna un nou premier, după ce Lecornu a spus că „simte că încă mai există o cale”

Prim-ministrul francez demisionar, Sebastien Lecornu (dreapta), cu o imagine a președintelui Franței, Emmanuel Macron, pe fundal, în timpul unui interviu la postul de televiziune francez France 2, Paris, pe 8 octombrie 2025. FOTO: Ludovic MARIN / AFP / Profimedia

Președintele francez Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru în următoarele 48 de ore, a anunțat miercuri biroul său de presă, precizând că majoritatea legiuitorilor s-au opus organizării de alegeri parlamentare anticipate în contextul celei mai grave crize din Franța din ultimele decenii, scrie Reuters.

Sebastien Lecornu, al cincilea prim-ministru al Franței în ultimii doi ani, și-a prezentat demisia și cea a guvernului său luni, la doar câteva ore după anunțarea componenței cabinetului. Guvernul Lecornu a devenit astfel astfel cea mai scurtă administrație din Franța modernă.

La solicitarea lui Macron, Lecornu a purtat însă consultări suplimentare cu liderii politici, de la centru-stânga la centru-dreapta, în efortul de a dezamorsa criza.

„Majoritatea deputaților se opun dizolvării (parlamentului); există o platformă pentru stabilitate; este posibilă adoptarea unui buget până la 31 decembrie”, a transmis biroul prezidențial de la Palatul Élysée, citând concluziile lui Lecornu.

„Pe această bază, președintele Republicii va numi un prim-ministru în următoarele 48 de ore”, a adăugat Palatul Élysée.

Niciun acord care să pună capăt crizei

Lecornu a demisionat după ce opoziția, dar și unii aliați, au amenințat că nu îl vor vota în Parlament, un semnal al instabilității profunde care afectează Franța, unde niciun grup sau partid nu deține majoritatea în parlament, iar partidele se luptă să ajungă la compromisuri cu privire la probleme majore, inclusiv redresarea finanțelor precare ale țării.

El a încheiat două zile de discuții cu liderii politici fără a ajunge la un acord pentru a pune capăt crizei, dar a declarat că vede o cale pentru numirea în curând a unui nou premier.

Lecornu nu a spus cine ar putea fi următorul prim-ministru, precizând că misiunea sa s-a încheiat și că decizia îi revine lui Macron. Comunicatul emis miercuri de Palatul Élysée nu a precizat cine ar putea obține funcția.

Lecornu: „Simt că încă mai există o cale”

„Simt că încă mai există o cale”, a spus Lecornu despre eforturile de a ajunge la un acord pentru adoptarea bugetului pentru 2026 și pentru a oferi Franței, a doua cea mai mare economie din zona euro, o oarecare stabilitate financiară.

După ce l-a informat pe Macron despre rezultatul negocierilor lui, Lecornu a declarat, pentru France 2 TV, că va fi dificil să se ajungă la un acord, dar că, totuși, perspectivele ca Macron să fie obligat să convoace alegeri parlamentare anticipate pentru a ieși din impas sunt în scădere.

„I-am spus președintelui Republicii (…) că, în opinia mea, situația îi permite să numească un prim-ministru în următoarele 48 de ore”, a declarat Lecornu.

Macron, confruntat cu cereri de demisie

Macron s-a confruntat săptămâna aceasta cu multiple cereri de a organiza alegeri parlamentare anticipate sau de a demisiona, în special din partea politicienilor de extremă-dreapta și de extremă-stânga, dar și din partea unor politicieni din cadrul partidelor de centru.

Reacția imediată a unor membri ai opoziției a arătat că cele mai recente evoluții nu au reușit să le calmeze furia.

Laure Lavalette, deputată din partidul de extremă-dreapta Rassemblement National (RN – Adunarea Națională), a afirmat că Macron încearcă doar să câștige timp.

Mai devreme în aceeași zi, lidera RN, Marine Le Pen, care a refuzat să participe la această rundă de discuții cu Lecornu, a declarat clar că nu va face parte din niciun acord.

„Voi cenzura totul. Ajunge, gluma a durat destul”, le-a spus ea reporterilor, reiterând solicitarea pentru organizarea de alegeri parlamentare anticipate.

Jean-Luc Melenchon, din partidul de extremă-stânga La France Insoumise („Franța Nesupusă”), a reiterat opinia formațiunii sale că singura cale de ieșire din criză o reprezintă demisia lui Macron.

Cine vrea să conducă următorul guvern

După întâlnirea cu Lecornu, dar înainte de interviul acestuia de la France 2 TV, șeful Partidului Socialist, Olivier Faure, și lidera Verzilor, Marine Tondelier, au afirmat că stânga dorește să conducă următorul guvern.

Stânga dorește un impozit pe avere de 2% pentru cei mai bogați oameni din Franța (care înseamnă 0,01% din populație) în bugetul pentru 2026 și vrea să renunțe la reformele nepopulare ale pensiilor, măsuri care beneficiază de un puternic sprijin public, dar care îi îndepărtează pe conservatori.

Piețele s-au speriat de paralizia politică din Franța, investitorii fiind deja nervoși din cauza deficitului bugetar uriaș al țării.

Cu toate acestea, activele franceze au înregistrat o ușoară îmbunătățire miercuri, după ce Lecornu și-a exprimat optimismul prudent cu privire la posibilitatea unui acord în cursul dimineții, indicele CAC 40 al bursei din Paris înregistrând o creștere de 1,1% în cursul zilei. Indicele de referință francez rămâne, totuși, unul dintre cele mai slabe din Europa în 2025.