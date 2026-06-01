Macron anunță că Marina franceză a abordat un petrolier rusesc în Atlantic. „Este inacceptabil”

Marina franceză a abordat duminică un petrolier, numit Tagor, care se afla sub sancțiuni internaționale și plecase din Rusia, a anunțat luni Emmanuel Macron pe contul său de X, citat de Reuters. Președintele francez a publicat și imagini cu operațiunea.

„Această operațiune a avut loc în Oceanul Atlantic, în largul mării, cu sprijinul mai multor parteneri, inclusiv al Regatului Unit, în strictă conformitate cu dreptul maritim”, a scris președintele francez.

„Este inacceptabil ca navele să eludeze sancțiunile internaționale, să încalce dreptul maritim și să finanțeze războiul pe care Rusia îl poartă împotriva Ucrainei de mai bine de patru ani”, a adăugat Macron.

Macron a atașat anunțului și o înregistare video care arată cum membrii marinei coboară din elicopter pe navă.

La Marine nationale a arraisonné hier matin un nouveau pétrolier sous sanctions internationales en provenance de Russie : le Tagor. Notre détermination est constante et totale.



Separat, Prefectura Maritimă a Atlanticului a anunțat luni, într-un comunicat, că Marina franceză a intervenit asupra unui petrolier aflat la peste 400 de mile marine (740 km) la vest de Bretania, venind din Murmansk, regiunea arctică a Rusiei.

„Această operațiune a avut ca scop verificarea naționalității unei nave suspectate că arborează un pavilion fals. După ce echipa de inspecție a urcat la bordul navei, examinarea documentelor a confirmat suspiciunile privind neregularitatea pavilionului arborat. În conformitate cu dreptul internațional și la cererea procurorului, nava a fost redirecționată”, a precizat prefectura, fără să dezvăluie numele navei.

„Flota fantomă” a Rusiei

Atât Franța, cât și Marea Britanie s-au angajat să oprească navele legate de „flota fantomă” a Rusiei, care face obiectul sancțiunilor și care traversează apele lor teritoriale.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a anunțat în martie că a acordat permisiunea armatei britanice să urce la bordul navelor din „flota fantomă”.

Cu toate acestea, datele privind transportul maritim arată că zeci de nave sancționate legate de Rusia continuă să traverseze apele teritoriale ale Marii Britanii.