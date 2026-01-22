Macron anunță interceptarea unui petrolier din flota fantomă a Rusiei. „Nu vom tolera nicio încălcare”

Marina Națională Franceză a interceptat joi dimineață, în Marea Mediterană, „o navă petrolieră provenită din Rusia” și suspectată că aparține „flotei fantomă” care finanțează „războiul de agresiune împotriva Ucrainei”, a anunțat președintele francez Emmanuel Macron, potrivit AFP.

Acest petrolier, „aflat sub sancțiuni internaționale și suspectat că arborează un pavilion fals”, a fost interceptat „cu sprijinul mai multor aliați ai noștri”, a precizat președintele francez într-un mesaj postat pe X, adăugând că „nava a fost deviată” și că „a fost deschisă o anchetă judiciară”.

„Nu vom tolera nicio încălcare”, a mai scris Macron.

We will not tolerate any violation.



This morning, the French Navy boarded an oil tanker coming from Russia, subject to international sanctions and suspected of flying a false flag.



The operation was conducted on the high seas in the Mediterranean,… pic.twitter.com/zhXVdzPx1r — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 22, 2026

Prefectul maritim al Mediteranei a oferit mai multe detalii într-un comunicat despre această „acțiune desfășurată în cooperare cu aliații noștri, între care Marea Britanie”, care a avut loc „în largul mării”, între Spania și Africa de Nord, la bordul „petrolierului-cargo «Grinch», provenind din Murmansk”, port arctic din Marea Barents.

Această operațiune „avea ca scop verificarea naționalității navei”, iar „examinarea documentelor a confirmat îndoielile privind legalitatea pavilionului arborat”, ceea ce a dus la „o sesizare către procurorul din Marsilia”, precizează prefectura maritimă, menționând că nava „este în prezent escortată de mijloace ale Marinei Naționale către un punct de ancorare pentru continuarea verificărilor”.

Pentru Emmanuel Macron, această interceptare a navei, realizată „în strictă conformitate cu Convenția ONU privind dreptul mării”, demonstrează că Franța este „hotărâtă să asigure respectarea dreptului internațional și să garanteze eficacitatea sancțiunilor” împotriva „flotei fantomă” rusești, ale cărei „activități contribuie la finanțarea războiului de agresiune împotriva Ucrainei”.

Petrolierul Grinch figurează sub acest nume pe lista navelor din flota fantomă a Rusiei plasate sub sancțiuni de Marea Britanie, dar apare sub numele „Carl” pe lista întocmită de Uniunea Europeană și Statele Unite.

Potrivit site-ului MarineTraffic, specializat în monitorizarea navelor, în momentul reținerii sale, acesta se deplasa spre est, între Almeria (Spania) și Oran (Algeria), arborând pavilionul Comorelor.