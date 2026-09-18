Macron promite un răspuns la intensificarea atacurilor hibride ruse împotriva Europei: „Nu suntem intimidați”

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri că Rusia își intensifică ofensiva de atacuri hibride împotriva Europei și Franței și a promis un răspuns, potrivit Reuters.

Macron a declarat, într-o conferință de presă, că a cerut guvernului său să elaboreze un plan pentru protejarea infrastructurii critice în fața atacurilor cu drone și a atacurilor cibernetice.

„În ultimele săptămâni, amenințarea la adresa europenilor și a Franței, în special amenințarea hibridă rusă, s-a intensificat”, a spus Macron după o întâlnire la Paris cu liderii partidelor politice, consacrată evoluțiilor internaționale.

Macron a afirmat că Moscova încearcă să intimideze Europa și să slăbească hotărârea continentului de a sprijini Ucraina în războiul cu Rusia.

„Rezultatul va fi opusul. Nu suntem intimidați, pentru că știm că securitatea noastră, atât cea de astăzi, cât și cea de mâine, se joacă în Ucraina”, a continuat președintele francez.

Macron a invocat drept exemplu al schimbării naturii agresiunii ruse o tentativă de atac cu drone asupra aeroportului din Leipzig, în august, despre care guvernul german a concluzionat că Moscova s-ar fi aflat în spatele acesteia.

Rusia respinge acuzațiile europene privind atacurile hibride, afirmând că acestea sunt nefondate și reprezintă rezultatul unei „isterii antirusești”.

Macron a abordat și problema prețurilor ridicate la carburanți din Franța, care pun presiune suplimentară asupra guvernului său, aflat în cursa pentru finalizarea bugetului de anul viitor, menit să reducă deficitul. Între timp, alegătorii sunt tot mai nemulțumiți de creșterea costului vieții.

Diferența dintre randamentele obligațiunilor guvernamentale franceze și germane pe 10 ani a ajuns vineri la 100 de puncte de bază, după ce guvernul francez a anunțat că deficitul bugetar va ajunge la 5,4% din PIB în acest an, pe fondul unei creșteri economice mai slabe și al costurilor mai mari cu dobânzile.

Deficitul ridicat al Franței limitează capacitatea guvernului de a compensa creșterea costurilor carburanților. Macron a spus că acestea sunt consecința unui război în Orientul Mijlociu pe care Franța nu l-a ales și la care nu a participat.

Macron a mai anunțat că o reuniune a statelor G7 va avea loc în următoarele săptămâni, pentru intensificarea cooperării între membrii grupului și pentru asigurarea aprovizionării cu energie în contextul actualei crize energetice.