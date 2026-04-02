Macron respinge scurt solicitarea lui Trump în privința Strâmtorii Ormuz: „Opțiune nerealistă”

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat joi că este nerealist să se lanseze o operațiune militară pentru a forța deschiderea Strâmtorii Ormuz, după ce omologul său american Donald Trump i-a provocat pe aliații SUA să depună eforturi în vederea redeschiderii rutei maritime strategice, informează Reuters.

Mii de oameni au fost uciși în Orientul Mijlociu începând cu 28 februarie, când SUA și Israelul au atacat Iranul, ceea ce a declanșat o serie de atacuri iraniene drept ripostă asupra Israelului, bazelor americane și statelor din Golf, iar Teheranul a închis efectiv calea navigabilă care transportă aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu petrol și gaze naturale lichefiate.

„Unii apără ideea eliberării Strâmtorii Ormuz prin forță, printr-o operațiune militară, o poziție exprimată uneori de Statele Unite, deși aceasta a variat”, le-a spus Macron reporterilor, în timpul unei vizite de stat în Coreea de Sud.

Riscurile unei operațiuni militare

„Aceasta nu a fost niciodată o opțiune pe care noi să o susținem, deoarece este nerealistă”, a spus liderul francez.

O astfel de operațiune „ar dura o veșnicie și i-ar expune pe toți cei care trec prin strâmtoare la riscuri din partea Gărzilor Revoluționare, dar și la rachete balistice”, a continuat președintele Franței.

Macron, care a colaborat cu aliații europeni și alți aliați pentru a construi o coaliție care să garanteze libera trecere prin Ormuz odată ce ostilitățile vor înceta, a adăugat că acest lucru se poate realiza doar prin dialog cu Iranul.

„Ceea ce spunem de la început este că această strâmtoare trebuie redeschisă, deoarece este strategică pentru fluxurile de energie, îngrășăminte și comerțul internațional, dar că acest lucru se poate realiza doar în consultare cu Iranul”, a subliniat el.

Critici la adresa lui Trump

Întrebat despre criticile lui Trump la adresa țărilor din NATO, Macron a spus: „Nu vreau să comentez pe parcurs o operațiune pe care americanii au decis-o singuri împreună cu Israelul. Ei pot deplânge faptul că nu sunt ajutați, dar aceasta nu este operațiunea noastră. Noi vrem pace cât mai curând posibil.”

„Se vorbește prea mult și se merge prea mult în toate direcțiile. Avem cu toții nevoie de stabilitate, de calm, de revenire la pace. Acesta nu este un spectacol”, a adăugat Macron.

„Vorbim despre război și pace… Să fim serioși și să nu spunem într-o zi exact opusul a ceea ce am spus cu o zi înainte”, a mai afirmat el, fără a preciza dacă se referă la Trump.

În ceea ce privește amenințările lui Trump că va retrage SUA din NATO, Macron a spus: „Alianțele precum NATO își trag puterea din ceea ce nu se spune, adică din încrederea care stă la baza lor. Dacă tu creezi îndoieli în fiecare zi cu privire la angajamentele tale, le golești de substanță.”

Liderul francez a mai spus că afirmațiile lui Trump prin care acesta îl ironiza pe el și pe soția lui, Brigitte, nu sunt „nici elegante, nici potrivite” pentru un astfel de moment.

Trump le-a cerut aliaților din NATO să se implice cu forțele lor navale într-o operațiune de redeschidere a strâmtorii, dar mai multe capitale europene au respins solicitarea președintelui american, subliniind că o astfel de acțiune ar fi imposibilă cât timp conflictul este în desfășurare.

Unii oficiali europeni au insistat în repetate rânduri că acest conflict „nu este războiul nostru”.