Macron, Starmer și Merz au discutat cu Trump despre Ucraina. „Ca să avansăm”

Preşedintele francez Emmanuel Macron a avut miercuri, împreună cu alţi lideri europeni, o convorbire telefonică cu preşedintele american Donald Trump, „pentru a încerca să avanseze” pe tema planului de pace pentru Ucraina, scrie AFP.

Potrivit lui Macron, convorbirea a durat 40 de minute. La această discuție au participat, de asemenea, premierul britanic Keir Starmer și cancelarul german Friedrich Merz, a precizat Palatul Elysee pentru AFP. Președinția franceză nu a comunicat însă și conținutul discuțiilor.

În schimb, un purtător de cuvânt de la Downing Street a precizat că în această conversaţie „liderii au discutat ultimele evoluţii ale negocierilor de pace în desfăşurare conduse de Statele Unite, salutând eforturile acestora din urmă de a obţine o pace justă şi durabilă pentru Ucraina şi de a vedea oprită vărsarea de sânge”.

Participanţii la discuţie au fost de acord că este un moment critic pentru Ucraina, iar activităţile intense care privesc planul de pace propus de SUA vor continua în zilele următoare, a adăugat purtătorul de cuvânt britanic.

Cei trei lideri europeni s-au reunit luni la Londra cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pentru a-i oferi sprijinul lor ferm în momentul în care acesta se află din nou sub presiunea Statelor Unite pentru a face concesii în vederea încheierii războiului cu Rusia.

Totodată, Emmanuel Macron și Keir Starmer vor prezida joi o nouă reuniune, prin videoconferință, a „Coaliţiei de Voinţă”, care reunește țări susținătoare ale Kievului dispuse să îi ofere „garanții de securitate” în cadrul unui eventual armistițiu sau acord de pace viitor.