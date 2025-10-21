Macron susține public pentru prima dată suspendarea reformei pensiilor, un important pas înapoi pentru președinte. Dar folosește termenul „amânare”

Noul guvern al lui Macron a supraviețuit pentru moment în parlament, mulțumită compromisului cu socialiștii pe tema reformei pensiilor. Președintele este de acord cu asta, pentru moment, scriu AFP și Reuters.

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat marți că susține decizia prim-ministrului său de a suspenda planurile de creștere a vârstei minime de pensionare, dar și-a reiterat convingerea că această măsură va fi în cele din urmă necesară.

„Faptele sunt incontestabile, iar noi îmbătrânim”, a declarat Macron marți, în cadrul unei conferințe de presă la Ljubljana, în Slovenia, potrivit AFP.

Președintele a adăugat că „perspectiva unui referendum este posibilă” în ceea ce privește pensiile , dar că acesta trebuie să se bazeze pe un acord. „Deci, cred că cel mai important lucru este să existe un moment de stabilitate” și „discuții privind bugetul”, a spus el.

Un pas înapoi

Acestea sunt primele declarații publice ale lui Macron pe tema reformei de când prim-ministrul Sébastien Lecornu și-a anunțat intenția de a îngheța temporar legea care prevede creșterea treptată a vârstei minime de pensionare în Franța, de la 62 la 64 de ani, până la următoarele alegeri prezidențiale din 2027.

Decizia suspendării măsurii – care a declanșat proteste în masă și rămâne profund nepopulară – ar putea contribui la supraviețuirea guvernului Lecornu, care beneficiază, cel puțin temporar, de sprijinul tacit al socialiștilor.

Executivul a supraviețuit joi primei moțiuni de cenzură împotriva guvernului său, cu o diferență de doar 18 voturi.

Într-o întâlnire cu parlamentarii din partidul centrist al lui Macron, Lecornu a declarat că decizia sa de a suspenda una dintre politicile emblematice ale președintelui a fost concepută pentru a redeschide dezbaterile cu „avantajul de a fi în ofensivă”, potrivit unui participant la întâlnire.

Mai degrabă o „amânare”

În vreme ce a lăudat decizia lui Lecornu, spunând că aceasta a fost o modalitate de a „calma dezbaterea publică, Macron a insistat că reforma rămâne „necesară pentru țară” și a spus că vede mișcarea lui Lecornu „nici ca o abrogare, nici ca o suspendare”, ci mai degrabă ca o „amânare”.

Președintele francez a reiterat că viitoarea solvabilitate a sistemului de pensii din Franța nu ar fi garantată în condițiile actualei vârste minime de pensionare, întrucât tot mai multe persoane se pensionează și trăiesc mai mult decât generațiile anterioare.

Subtilitatea semantică – „suspendare” – „amânare” – a atras imediat criticile liderului stângii radicale Jean-Luc Mélenchon, care a avertizat în mod constant că Macron întinde stângii o capcană, scrie Le Monde.

„Reforma pensiilor nu este nici abrogată, nici suspendată. Este AMÂNATĂ. Este timpul să pornim de la realitate și nu de la propaganda celor mulțumiți de sine”, a scris el pe X.